Vojinović: ABA je u interesu košarke, to će pobediti

BEOGRAD – Suština mog izlaganja bila je da se naprave svi neophodni i na Skupštini dogovoreni koraci, a da se posle toga unutar sređenog i pravno regulisanog društva, rešavaju sva ostala sporna pitanja i donose odluke, izjavio je Milija Vojinović, sportski direktor košarkaške ABA lige.

Kako navodi, to su rešavanje vlasničke strukture, zatim transformacija društva iz j.t.d. u d.o.o. što donosi velike pogodnosti u organizaciji i samom funkcionisanju ABA lige.

„Rat saopštenjima“ između Crvene zvezde i Partizana traje danima zbog blokade ABA lige, gde je problem vlasnička struktura, a tokom vikenda, kroz saopštenja „vecitih“ pominjano je ime Milije Vojinovica, sportskog direktora regionalne lige, koji je u razgovoru za Tanjug objasnio šta se dešavalo tokom radnog sastanka klubova na Jadranu.

„Pre svega moram da naglasim da je moja trenutna pozicija izuzetno nezahvalna. Dobio sam poverenje klubova i izabran sam za sportskog direktora, ali ta odluka nije potpuno sprovedena, isključivo zbog nerešenog pravnog statusa društva ABA j.t.d. Upravo u tom nerešenom statusu kriju se svi problemi koji sada pritiskaju ABA ligu“, rekao je Vojinović Tanjugu i dodao:

„Osnovna ideja sastanka koji su zakazali klubovi, a koji je bio povod za saopštenja, bila je da se taj status konačno reši. To je moguće učiniti samo na jedan način, a to je da se sprovedu ranije odluke Skupštine koje podrazumevaju rešavanje vlasničke strukture društva, a zatim i preoblikovanje Društva. To je sada jedina kočnica da takmičenje počne po pređvidanom kalendaru. S obzirom da je sve ostalo spremno, od Propozicija, preko pravilnika, liste sudije i delegata, Covid-19 protokola. Ostalo je samo da ih Skupština usvoji“.

Do nove razmene saopštenja između „vecitih“ došlo je u subotu, posle odluke Partizana da pristane na prenos dela vlasništva lige na FMP Železnik, čemu su se u Humskoj prethodno protivili.

„Crno-belih“ su tražili i da se u novi društveni ugovor doda da je jedini nadležni sud za sporove Sportski sud za arbitražu u Lozani, što nije bilo po volji Zvezdi i klubu iz Železnika, na šta su sa Malog Kalemgdana odgovorili da „crno-beli“ pokušavaju opstrukciju rada ABA lige.

Vojinović je upitan šta je on predložio kao rešenje tokom radnog sastanka Aba lige – sprovođenje odluka 3. Skupštine ili arbitražu u Lozani.

„Što se tiče mog predloga, on je bio u formi pitanja pravniku ABA lige, u skladu sa mojom pozicijom i isključivo kao plod želje da se nađe rešenje i da se okrenemo takmičenju koje će samo po sebi biti opterećeno velikim problemima zbog pandemije virusa Covid-19. Ne želim da ulazim u detalje predloga i stavove klubova, ali suština mog izlaganja je bila da se naprave svih neophodni i na Skupštini dogovoreni koraci. Pod jedan, to je rešavanje vlasničke strukture, zatim da se izvrši transformacija društva iz j.t.d. u d.o.o. što donosi velike pogodnosti u organizaciji i samom funkcionisanju ABA lige, a da se posle toga unutar sređenog i pravno regulisanog društva, rešavaju sva ostala sporna pitanja i donose odluke. Drugim rečima, da svi zajedno radimo na daljem jačanju ABA lige. Da li to podrazumeva uvođenje Arbitraže u Lozani (CAS) ili nešto drugo, to će biti isključivo u rukama klubova, ali u pravno uređenom društvu, što svi žele“, rekao je Vojinović, kojem zbog zastoja i blokade pozicija sportskog direktora ABA lige nije još uvek ozvaničena.

„Legitimitet menadžmenta je samo jedna od stvari koje treba da se reše sprovodenjem koraka o kojima sam govorio. Takođe, po svemu rečenom, jasno je da Skupština predstavlja jedino mesto gde se donose odluke. Njeno zakazivanje je u rukama klubova i uveren sam da ćemo uskoro imati datum održavanja, kao i da ćemo na Skupštini izaći iz trenutne blokade, po svim pitanjima. ABA liga je ogroman interes svih klubova i košarke uopšte. Siguran sam da će ovaj interes na kraju preovladati“, zakljucio je Vojinović.

