Volf: Poruka Raselu u završnici trke najgluplja stvar koju sam uradio u Formuli 1

Direktor ekipe Mercedes Toto Volf rekao je da je poruka koju je poslao vozaču Džordžu Raselu u završnici trke u Austriji „najgluplja stvar“ koju je uradio u Formuli 1.

Rasel je u trci u nedelju bio na trećem mestu kada su se osam krugova pre kraja sudarili tada vodeći Maks Verstapen iz Red Bula i drugoplasirani Lando Noris iz Meklarena. Verstapen je morao na zamenu guma, a Noris je završio trku zbog oštećenog bolida, pa je vođstvo preuzeo Rasel, koji je kasnije pobedio.

Uzbuđen zbog sudara dvojice vodećih, Volf je putem radija, zaboravljajući da proveri gde se vozač nalazi na stazi, poslao poruku Raselu: „Možeš da pobediš“, na šta mu je vozač odgovorio da ga pusti da vozi, uz psovku.

„Mislim da prilično dobro poznajem vozače i šta im je ponekad potrebno da se ohrabre ili ponovo fokusiraju, pošto provodim toliko vremena sa njima, pa mislim da poznajem njihovu psihologiju. Ali ovo je jedna od najglupljih stvari koje sam uradio za 12 godina u Mercedesu. Zauvek ću se stideti zbog toga. Uvek gledate gde je vozač kada šaljete poruku, to ne radite pri kočenju ili u brzim krivinama“, rekao je Volf za Skaj.

„Nisam pogledao u GPS, gde je on. Samo sam video da su ova dvojica izbacila jedan drugog, a to smo predvideli i onda sam emotivno pritisnuo dugme i rekao: ‘Možemo da pobedimo’. Mogao sam da ga izbacim iz trke tom porukom. Zamislite kakav bi to bio osećaj. Emotivan sam, uživam kada nam ide dobro i uživam kada vidim da Luisu (Hamiltonu) i Džordžu ide dobro, ponela me je situacija. Mislim da je i on to posle rekao, ali ozbiljno, bilo je sramotno“, dodao je on.

Rasel je u Austriji ostvario drugu pobedu u karijeri. On je posle trke rekao da ga je Volfova poruka zamalo izbacila iz trke, ali da shvata da je šef imao dobru nameru.

„Samo mi je vrisnuo u uvo. Zamalo da se sudarim kada se to dogodilo. To pokazuje strast koju imamo. Ekipa je uložila mnogo napora. Svi u fabrici rade prekovremeno da bi što ranije unapredili bolid. Ponekad ne vidite nagradu za svoj trud, ali sada jesmo“, naveo je Rasel.

Šampionat Formule 1 nastavlja se za vikend trkom za Veliku nagradu Velike Britanije na Silverstonu.

(Beta)

