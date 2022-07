Vozač Ferarija Šarl Lekler iz Monaka pobedio je danas na Velikoj nagradi Austrije, u šampionatu Formule 1 na stazi Špilberg.

Lekler je u Austriji stigao do pete pobede u karijeri, a treće ove sezone. On je Ferariju doneo prvi trijumf u Špilbergu od 2003. godine. Lekler je ostvario vreme od 1:24:24.312. To je njegova prva pobeda u trci koju nije počeo sa pol pozicije.

(Tanjug)

