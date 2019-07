Vučelić: Dug FK Partizan 21,5 ili 22 miliona evra

Predsednik Partizana Milorad Vučelić rekao je danas da je dug tog fudbalskog kluba 21,5 ili 22 miliona evra i da je finansijski izveštaj prošao sve državne organe.

„U vreme kada je revizija, koju su radile revizorske kuće, izvršena, pre tri, četiri godine, dug je bio 15-ak miliona. Medjutim, kasnije, skrivenom dokumentacijom i raznim drugim razrešenjima, pre svega oko sporova Andrije Živkovića, taj dug je bio oko 22 miliona. Mi smo platili samo stare dugove oko 12 miliona koje su prethodne uprave imale, mi smo to servisirali to pripada klubu i sada smo stigli do evidentiranog tačnog duga u cifru od 21,5 ili 22 miliona evra“, rekao je Vučelić za klupsku televiziju posle sednice Skupštine kluba.

Vučelić je rekao da dug postoji, ali i da postoje i potencijali kojim taj dug može da se sanira, medju kojima i potencijalni novi sponzorski ugovor, kako bi Partizan dugoročno imao poslovnu politiku postavljenu kako treba.

On je rekao da je današnja Skupština bila radna, a ne manifestaciona, da se pričalo o svim problemima i medijskim napadima na Partizan, a pre svega o finansijskoj situaciji, pripremama za takmičenje, pripremama za Evropu, prelaznom roku. Usvojeni su svi izveštaji Nadzornog, Upravnog odbora i generalnog direktora.

„Detaljno se pričalo o finansijskoj situaciji pogotovo što je ta finansijska situacija ovoga puta prošla sve organe države i poreske uprave i finansijske policije i svih mogućih i da je presek dat definitivno, konačno i neopozivo. Mi smo prihvatili te izveštaje ali oni nisu bili ni proizvoljni ni montirani, nego su počivali konkretno na stavovima svih nadležnih državnih organa od poreske uprave i dalje. Imali smo tu prednost prvi put i detaljno smo se upustili u tu vrstu rasprave“, rekao je Vučelić.

Na Skupštini se govorilo i o prošloj sezoni.

„Ukazali smo i na slabosti u radu. Partizan je igrao prošlu sezonu slabije nego što se od njega očekivalo, ukazali smo i na okolnosti za to, koje nisu samo naše, koje su nekad vantakmičarske“, rekao je Vučelić.

Predsednik crno-belih naveo je da je Skupština prošla besprekorno i da svi u klubu „imaju razloga za zadovoljstvo, za brigu ali i za samokritiku“.

Takmičenje u Super ligi Srbije počinje u subotu, a Vučelić je rekao da je zadovoljan nakon što je trener Savo Milošević pohvalio rad igrača na pripremama i istakao da se radi na pojačanjima.

„Mislim da su svi radili preko svojih mogućnosti, ali nisu na odmet pojačanja. Dragoceno je što su neki momci iz omladinske škole pokazali napredak. Kada je trener zadovoljan i mi smo“, rekao je Vučelić.

(Beta)