Vučelić: Ne menjamo princip, iako ima nepravde

BEOGRAD – Predsednik FK Partizan Milorad Vučelić, uprkos zaostatku od 15 bodova za Crvenom zvezdom na polovini sezone, poručio je da su trofeji uvek glavni cilj kluba iz Humske.

„Počinjali smo prozivke sa željama, ciljevima i principa koji se nisu menjali. To je borba za titule u svim takmičenjima, to će uvek tako biti. Ponekad zbog silnih nepravdi nekad izgleda da nema nade, ali ima principa. Uvek sam za to da sve bude pravedno i po zasluzi“, rekao je Vučelić u Sportskom centru Teleoptik.

On se igračima, njih 29 koliko se javilo na prozivku trenera Zorana Mirković, obratio sa nadom da će prebroditi sve izazove.

„Ulazimo u drugi deo nakon polusezone podložne kritici. Da vas nepravde ne opterećuju… Nadam se da će vaša leđa da izdrže sva iskušenja, želim vam sve najbolje i što bolje rezultate“.

Sportski direktor Ivica Iliev pozvao je fudbalere da imaju više vere u sebe i sve u klubu.

„Moramo da budemo jedno i samo tako mozemo da napravimo velike stvari. Nosite sveti dres, nećemo da gledano sa strane, već samo napred i da pokažemo na terenu da smo najbolji“, zaključio je on.

Fudbaleri Partizana do 25. januara radiće u Beogradu, a onda putuju u turski Belek na drugu fazu priprema.

