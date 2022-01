Vučelić: Velika čast i veliko priznanje

BEOGRAD – Predsednik FK Partizan Milorad Vučelić rekao je da je velika čast što je ostao na toj funkciji i u narednom mandatu.

Na jučcerašnjoj Skupštini FK Partizan, Vučeliću je ukazano poverenje da i u narednih pet godina bude na čelu kluba.

„Dragi delegati Skupštine, partizanovci, prijatelji, kolege, imam istinsku potrebu da vam zahvalim, ovo je za mene velika čast i veliko priznanje. Neko bi rekao da ću nastaviti da sedim u fotelji, ali moram da kažem da funkcije u Partizanu više izgledaju kao sedenje na nekoj čeličnoj stolici, vrlo neudobnoj, sa nekim dodatnim bodljama, nego kao udobno sedenje u foteljama“, rekao je Vučelić za klupski sajt.

Povremeno je ta stolica i užarena, nekad samo topla, nekad hladna, ali u svakom slučaju, ta veličina Partizana daje vrednost ovoj stolici, kakva god ona bila, kaže Vučelić.

„Većinu vas dobro poznajem, prošli ste kroz ovaj period od poslednjih sedam godina i imam veliko zadovoljstvo da, posle onih početnih događaja, gde je rad ove Skupštine odlikovalo mnogo toga što nije dolikovalo Partizanu, da se danas ovo odvija na ovaj način-usklađeno sa svim mogućim pravilima, zakonima, statutom, bez tenzije“, istakao je on.

Kako kaže, naravno da postoji neka tenzija, ali ona nije usmerena na međusobno nadmetanje, već na uspeh kluba, ka šampionskoj tituli i ka trofejima.

„Jedan od razloga skraćivanja mandata jeste da ničim ne dovodimo u pitanje uspeh koji smo postigli u ovoj minuloj sezoni. O drugim stvarima smo govorili i na prethodnoj Skupštini kada sam podnosio izveštaj u kojem sam krajnje otvoreno govorio o svim našim traumatičnim situacijama, o svemu onome što je bilo iza Partizana, te nemam potrebu to da ponavljam. Iako je bilo događaja koji su u prethodnim godinama učinile dramatičnim okolinu kluba, drago mi je što mogu da se od srca zahvalim našim igračima, šefu stručnog štaba, Aleksandru Stanojeviću, koji je uneo mir, našim navijačima, koji su dali ogroman doprinos uspehu Partizana u ovoj sezoni“, kaže Vučelić.

Po statistikama, imali smo najuspešniju polusezonu u prebogatoj istoriji Partizana i zaista sam počastvovan, rekao je prvi čovek Partizana.

„Kao što i često kažem-od svih velikih ideologija koje su protutnjale ovim prostorima, na ovaj ili onaj način, ostale su samo dve velike na poprištu, jedna se zove Partizan, a druga naš tradicionalni rival-i to su jedina dva opredeljenja koja se nose od rođenja, pa sve do smrti. Spadam u one koji najduže navijaju za Partizan, ali ne zbog ljubavi i strastvenosti, nego jednostavno zato što sam uz nekoliko ljudi bio ovde i najstariji i zbog toga je moj staž navijača najduži, budući da su Ćurković i Rašović izostali iz ove kandidature, a oni su ovde jedini koji mogu da se mere sa mnom po navijačkom stažu“,rekao je Vučelić i dodao:

„Imaćemo mnogo problema, pitanja, takmičenja, svega, ali se nadam da ćemo imati uspeh u ovome i da ćemo pripisati sebe velikoj i časnoj istoriji Partizana. I da ne bih dužio dalje sa emocijama koje me obuzimaju, zaista bih se zahvalio na izboru i verujte mi da mi je velika čast“, zaključio je Vučelić.

(Tanjug)

