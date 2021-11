Vujasinović: Meč sa Valisom poslužiće kao priprema za LŠ

BEOGRAD – Trener vaterpolista Novog Beograda Vladimir Vujasinović rekao je da je meč sa Valisom odlična prilika za pripremu pred sledeći duel u Ligi šampiona.

Vaterpolisti Novog Beograda u subotu od 19 sati i 45 minuta dočekuju ekipu Valisa u šestom kolu Superlige Srbije, a novobeogradski sastav juri šesti uzastopni trijumf u domaćem šampionatu.

„Imali smo tri derbija u domaćem prvenstvu i prvo kolo Lige šampiona. Bio je to naporan period, pogotovo psihički za novi tim kao što smo mi. Uspeli smo da dođemo do pobeda u sva četiri meča, što je i bio naš cilj. Iskoristili smo poslednjih pet dana da se, pre svega, mentalno malo oporavimo, ali i da se fizički ‘napunimo’. Očekuje nas utakmica protiv Valisa u subotu, koja će nam poslužiti kao priprema za Ligu šampiona i utakmicu protiv Olimpijakosa u utorak. Izuzetno jak protivnik koji dolazi na naš bazen i mi ćemo sigurno želeti da izađemo kao pobednici“, rekao je Vujasinović na konfrenciji za medije.

Trener Novobeograđana govorio je i o očekivanjima u nastavku sezone.

„U narednom periodu nam počinje i Jadranska liga, pa ćemo posle tog duela sa Olimpijakosom sve snage usmeriti na pripremu tog turnira. Nadam se da će sve ići u dobrom smeru, kao što je išlo i do sada”, konstaovao je Vujasinović.

Ekipa Valisa najprijatnije je iznenađenje dosadašnjem toka domaćeg šampionata. To je trenutno četvrtoplasirani tim na tabeli sa tri pobede i po jednim remijem i porazom.

Iz tog razloga vaterpolista Novog Beograda Vasilije Martinović utakmicu protiv ekipe iz Valjeva vidi kao odličnu pripremu za predstojeće izazove u Ligi šampiona.

“Utakmicu protiv Valisa iskoristićemo na najbolji moguć način da se spremimo za Olimpijakos. Potrudićemo se da se što bolje uigramo, povratka nekih igrača koji su u proteklom periodu preležali virus korona. Olimpijakos je jedan od glavnih konkurenata za osvajanje Lige šampiona i potrudićemo se da ostvarimo pobedu”, rekao je Martinović.

O rezultatima u bazenu, ali i van njega od početka sezone govorio je sportski direktor Novog Beograda Slobodan Soro, koji je istakao da sve funkcionište kako treba, kao i da u nastavku sezone očekuje još bolje rezultate na svim frontovima.

“Iza nas su dva meseca treninga i utakmica. Odigrali smo tri derbija i iz sve tri utakmice izašli kao pobednici. Osetili smo neku svoju snagu ali i uvideli neke greške, na čemu treba da se poradi“, istakao je Soro.

Očekuju nas još četiri utakmice u Ligi šampiona do kraja kalendarske godine, kaže Soro.

„To su mečevi protiv Olimpijakosa kod kuće, protiv Jadrana u Splitu, protiv Ferencvaroša i Dinama u Tbilisiju. Čeka nas naporan period koji se odnosi na Ligu šampiona i Jadransku ligu, koja će se od 24. do 27. novembra igrati na našem bazenu. Klub odlično funkcioniše i u bazenu i van njega. Mislim da je organizacija do sada bila na zavidnom nivou, a sigurno ima još prostora da se to još unapredi. Nadam se da će do kraja sezone sve biti na najboljem mogućem nivou. Rastemo kao ekipa, kao klub i to je najvažnije. Za sada je sve kako treba da bude. Nadam se da će tako i da ostane”, zaključio je Soro.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.