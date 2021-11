Vujko: Drago nam je da je Andrea Stojadinov deo našeg tima

BEOGRAD – Srpska džudistkinja Andrea Stojadinov minulog vikenda osvojila je desetu evropsku medalju, pošto je u Budimpešti na smotri najboljih džudista Starog kontinenta do 23 godine, osvojila šampionsko zvanje u konkurenciji do 48 kilograma.

Predsednik Upravog odbora Džudo kluba Crvena zvezda Stojan Vujko sada već tradicionalno, upriličio je svečani prijem za najbolju džudistkinju Evrope i uručio joj i prigodan poklon.

„Veliko mi je zadovoljstvo da je Andrea ponovo kod mene. Nije slučajno da je ona prošle godine bila najbolja mlada džudistkinja Evrope. To je pokazala i ovim uspehom, zlatnom medaljom na Evropskom džudo prvenstvu za mlađe seniore“, rekao je Vujko.

Iz ruku Vujka, Andrea je pre nekoliko meseci primila i laskavo priznanje za najbolju juniorku Evrope u izboru Evropske džudo unije.

„Andrea, čestitam ti još jednom. Čestitke i njenom bratu koji je uvek uz nju, koji se odrekao svoje džudo karijere i posvetio svojoj sestri i njenom radu. Mi smo sa Andreom jako zadovoljni, pratićemo njen rad. Drago nam je što je Andrea deo crveno belog tima. Andrea, idemo dalje“, rekao je Vujko.

Džudisti Crvene zvezde postižu vrhunske rezultate u svim uzrastnim kategorijama, od seniora pa do najmlađih.

„U našem klubu sve je proizvod sistemskog rada. Predsednik sam Džudo kluba Crvena zvezda od 2003. godine, i ništa od ovoga se nije desilo slučajno. Ovo je predmet dugogodišnjeg, sistemskog rada. Želim da zahvalim svim trenerima, stručnom štabu Džudo kluba Crvena zvezda koji rade predano u svom pozivu“, istakao je Vujko.

Stojadinov je samo u protekloj, izuzetno teškoj godini obeleženoj pandemijom ostvarila je trijumf osvajanjem tri medalje u samo tri nedelje.

U 2021. godini na EP za mlađe seniore u Budimpešti uspela je da se popne na najviši stepenik pobedničkog postolja.

„Ovo mi je deseta evropska medalja i zaista mi je drago što je zlatna i što sam mogla da proslavim sa bratom na licu mesta. Vrlo sam svesna celog procesa i kako bih ostvarila sve ove rezultate, morala sam da promenim klub. Došla sam u najbolji mogući klub kako bih ostvarila svoje snove. Sve godine unazad kao i naši rezultati samo pokazuju kakav je kvalitet rada kao i kvalitet naših sportskih stručnjaka u celom društvu. Drago mi je da predstavljam svoju crveno-belu familiju, državu i da to radim u najboljem mogućem svetlu“, rekla je Stojadinov.

Aleksa Stojadinov na najbolji način, evropskim zlatom otpočeo je trenersku karijeru na međunarodnoj sceni.

„Raditi u Crvenoj zvezdi je velika čast, posebno za trenera. To znači da vas priznaju jer ste trener u najboljem klubu i to je veoma lepa stvar. Što se tiče Andree i njenih uspeha, mi radimo veoma dugo. Imali smo veoma problematičan period zbog njene povrede i povratka u trenažni proces i takmičarsku karijeru. Dosta stvari je trebalo da se vrati posle povrede, da se sanira, da je vratimo u stari ritam koji je imala, koji je bio odličan. I dosta smo mi toga radili i uspeli smo nešto da uradimo, izgleda, kako treba čim je ona bila prva na Evropskom. Kao njen trener sam prezadovoljan. Na samom takmičenju je bila odlična, uz veliku dominaciju došla je do zlatne medalje i veoma sam ponosan istakao je Aleksa Stojadinov.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.