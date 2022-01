Vukićević pred ZOI: Predstavićemo Srbiju na pravi način

BEOGRAD – Alpski skijaš Marko Vukićević, koji će nositi zastavu Srbije na ceremoniji otvaranja Zimskih olimpijskih igara u Pekingu, rekao je da će na pravi način predstavljati zemlju na takmičenju u Kini.

Vuklićević je u Peking otputovao 27. januara kako bi se aklimatizovao na promenu vremenske zone i atmosferske uslove koji vladaju u Pekingu.

„Ovo su moje druge igre u Aziji. Srećan sam što mogu opet da idem na Olimpijske igre, pošto sam u poslednje vreme imao mnogo poteškoća što se tiče mojih povreda. Pre dve godine sam doživeo jak pad i nesreću u Švajcarskoj i zato sam u poslednje dve godine svaki dan radio na tome da se vratim na skije i baš ove Igre u Pekingu su bile moj glavni cilj koji sam uspeo da dosegnem. To je meni jedna velika lična pobeda“, rekao je Vukićević za sajt Olimpijskog komiteta Srbije.

Na predstojećim ZOI u Pekingu, koje počinju 4. februara, on će Srbiju predstavljati u dve brzinske discipline – spust i supervelelslalom.

„Dana na snegu je u poslednje vreme bilo malo manje, ali zato nije izostalo treninga snage. Ja sam spreman i uzbuđen sam što ću otvoriti ove Igre za Srbiju. Mi ćemo predstavljati Srbiju na pravi način, daćemo svoj maksimum i ostavićemo svoje srce na terenu. Na ovim Igrama ću nastupati samo u spustu i u superveleslalomu. Neću nastupati u alpskoj kombinaciji. Spust je i ranije bila moja glavna disciplina i najviše nade polažem u moj nastup u ovoj disciplini. Nadam se da ću da postignem sličan rezultat. Ja nikada ne pričam mnogo o samim rezultatima, odnosno o plasmanu, već idem sa stavom da dam svoj maksimum koji sam sposoban da napravim u datom trenutku. Skijanje je specifičan sport gde ne zavisi sve od sportiste, već i mnogo zavisi od vremenskih uslova i drugih okolnosti. Verujem da će to ovoga puta ići u moju korist. Staze u Pekingu su sada potpuno nove za sve skijaše i biće veoma interesantno da vidimo kako će se svi skijaši nositi sa tim“, istakao je Vukićević.

Kako kaže cilj na ZOI u Kini, jeste da popravi rezultate u odnosu na Igre u Pjongčangu, kada je ostvario najbolji plasman do sada na ZOI, zauzevši 25. mesto u alpskoj kombinaciji.

„Da, to je cilj, da budemo bolji u odnosu na prošlo tkamičenje. Ali znamo da u sportu to uvek nije tako. Jedno su ciljevi i planovi, a drugo je ono što se zaista dogodi. Radili smo četiri godine na tome da tu granicu pomerimo na više i da ostvarimo bolje rezultate. U sportu ne postoji prostor za tu vrstu obećanja. Daćemo sve od sebe, to je sigurno“, zaključio je Vukićević.

On će nastup na ZOI početi u spustu, drugog dana takmičenja 6. februara, a dva dana kasnije učestvoavće u superveleslalomu.

Pored njega, Srbiju će u Pekingu predstavljati i skijašica Nevena Ignjatović.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.