Vuleta: Povreda iz Berlina me motiviše u Minhenu

MINHEN – Srpska atletičarka Ivana Vuleta izjavila je danas posle plasmana u finale skoka udalj na Evropskom prvenstvu u Minhenu da joj je najveći motiv za takmičenje povreda koju je doživela pre četiri godine na EP u Berlinu.

„Ovo je samo jedna od etapa do krajnjeg cilja. Pre četiri godine sam u Berlinu odustala zbog rupture Ahilove tetive i to mi je jedan od od najtežih poraza ili povlačenja u sportskoj karijeri. To me tišti i muči od onda i to je nešto zbog čega sam ovde i biće i razlog zbog kog se takmičim u finalu. Ostaje da se odmorim i pripremim za finale i to je to“, izjavila je Vuleta za Srpski atletski savez.

Ivana je u trećoj seriji preskočila 6,67 metara, osam centimetara manje od norme (6,75), ali dovoljno za plasman u finale.

„Kvalifikacije su prošle, to je najstresniji momenat na svakom takmičenju. Šalu na stranu, bilo je potrebno u prvom skoku samo da ispoštujem ono što smo se dogovorili, ali napravila sam taj mali prestup. U drugom sam bila pola metra dalje od daske i treći sam skakala iz ne znam kog razloga, ali bitno je da sam prošla dalje“, objasnila je Vuleta.

Finale skoka udalj u ženskoj konkurenciji na programu je u četvrtak, 18. avgusta u 20.58 na Olimpijskom stadionu u Minhenu.

(Tanjug)

