Zagorac: Dotučeni smo do kolena, za 12 meseci. . .

BEOGRAD – Košarkaš Partizana Rade Zagorac posle poraza od Crvene zvezde (84:63) u polufinalu plej-ofa ABA lige priznao je da je rival bio dominatniji u svakom segmentu igre i da je njegov tim dotučen do kolena, ali da veruje da će sledeće sezone biti drugačiji ishod.

„Teško je sada stati pred vas novinare i reći nešto što je racionalno i što ima smisla. Čestitke Zvezdi, zasluženo je ušla u finale. Partizan raste, to je jasno, ali još nije porastao. Rast ovog tima nije linearan, treba da prođe vreme. Svaki napredak zahteva neko vreme i možda nije realno očekivati da se sve to desi u jednoj sezoni“, rekao je Zagorac sinoć posle meča.

Zagorac veruje da će crno-beli za oko godinu dana biti u boljoj poziciji nego danas.

„Za nekih 12 meseci, nekih 12 momaka će biti opet na ovom parketu i igraće protiv iste ove ekipe. Siguran sam da će biti u boljoj situaciji i dodatno konkurentniji za konačan cilj koji Partizan ima. Rade se dobre stvari, dobre stvari su urađene. U ovom trenutku se više nije moglo jer je kvalitet sigurno prevagnuo na Zvezdinu stranu. Ni jednog trenutka ne želim to da osporim i ljudski im čestitam“, kazao je Zagorac.

Krilni košarkaš crno-belih rekao je i da Zvezda nadigrala njegov tim u svakom segmentu.

„Potpuno smo dotučeni do kolena. Nije prijatno nimalo i pazim šta ću da kažem jer su emocije jake u ovom trenutku. Razlika je realna, Zvezda nas je u potpunosti nadigrala, ali to ne sme da zavara ukupan utisak i ukupan ukus cele sezone, koja je povratnička Partizana na veliku scenu“, rekao je on.

Zagorac je objasnio i šta je bio uzrok ubedljivog poraza i koliko je on teško pao celom timu.

„Suviše je rano za analize. Zvezda je bila konkretnija, sa jasnijom idejom je ušla u utakmicu, oslabljena možda i najboljim igračem. Kada sve te stvari uzmete u obzir i ovakvu utakmicu, mora im se skinuti kapa. Svakome od ovih 12 momaka je to teško palo i svima je ovo jedan od najtežih poraza u karijeri. Ali, svi smo živi i zdravi, nastavljamo dalje. Imaćemo neko vreme za odmor i budite sigurni da Partizan neće stati na ovome i da će Partizan nastaviti da se diže do konačnog uspeha koji smo zamislili“, zaključio je Zagorac.

Plejmejker Partizan Aleksej Nikolić rekao je da je još rano za analize, ali da sinoćna utakmica nije ono što su crno-beli hteli.

„Teško je reći sada, glave su još vruće. Za par dana će možda sve biti malo jasnije. Nije da nismo hteli, sigurno, hteli smo da bilo kako okrenemo utakmicu, ali Zvezda je odgovorila na sve. Bili su jako raspoloženi. Mi sa druge strane, nismo uspeli da uđemo u ritam. Nije nam uspelo da se vratimo. Zasluženo su pobedili“, rekao je Nikolić novinarima posle meča.

Kaže da je utakmicu presudio bolji početak Crvene zvezde.

„Presudilo je to što su od starta dobro krenuli i bili energičniji. Nismo mogli da odgovorimo i da se uigramo, oni su bili raspoloženi. Pogađali su otvorene šuteve, dobijali su pozicije koje su hteli i sve su realizovali“, istakao je Nikolić koji je govorio i o tome da li je atmosfera uticala na igrače Partizana.

„Ne verujem da je mnogo uticala. Uvek je teško igrati u takvim uslovima, ali na nama je da se fokusiramo. Sigurno je Zvezdi iskustvo pomoglo, ali to nije nikakav izgovor i alibi za nas. Sigurno da meni i još nekim igračim nedostaje iskustvo u igranju ovakvih utakmica, specifične su. Možda je i to jedan od faktora“, zaključio je Nikolić.

(Tanjug)