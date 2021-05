Zbog ove rečenice Federer nikada nije zavoleo Novaka?

Novak Đoković, najbolji teniser sveta, još 2007. godine navukao je na sebe gnev navijača Rodžera Federera, a možda je i to jedan od razloga izostanka većeg poštovanja Švajcarca prema Srbinu. On je tada konstatovao da je za teniski svet dosadno da gleda kako Federer stalno pobeđuje i krenuo u pohod ka vrhu.

Započinjući sezonu nadomak Top 15 igrača sveta i sa velikim ciljevima, Novak Đoković je izgubio od Rodžera Federera uz osmini finala Australijan opena 2007. godine uoči svog prvog Masters finala u Indijan Velsu.

Dalje, Rafael Nadal se u Kaliforniji pokazao kao prejak zalogaj za Srbina, ali je Novak naučio veliku lekciju, koju je iskoristio da prvi put pobedi Španca u četvrtfinalu Majamija iste godine.

One of the first examples of Djokovic digging deep to find another level in the big moments. You can see from his body language after that he knows how hard it is to do what he’s just done. Over time, performing so well under pressure would become second nature to him. pic.twitter.com/PCpJTFus9g

— Owen! (@tennisnation) July 18, 2020