Zđelar: Partizan mora nešto da menja

BEOGRAD – Fudbaler Partizana Saša Zđelar izjavio je da klub iz Humske mora nešto da promeni ako želi da osvaja trofeje u narednim sezonama.

Partizan je već treću sezonu završio bez trofeja – osvojili su drugo mesto u šampionatu, a sinoć su u finalu Kupa Srbije poraženi od Crvene zvezde 2:1.

„Imali smo potpunu kontrolu nad utakmicom, ali desile su se dve situacije – jedan šut, stvarno fenomenalan gol, druga situacija gde smo iz našeg napada dobili tu kontru i primili gol. Igrali smo dobro, na kraju nismo pobedili i ostaje žal. Čestitam Zvezdi na sezoni, na ovome što su osvojili, a mi moramo da vidimo šta i kako dalje, jer moramo nešto da menjamo, to je definitivno“, zaključio je Zđelar.

Golman Partizana Nemanja Stevanović istakao je da su njegovi saigrači teško podneli poraz u finalu Kupa Srbija.

„Izuzetno je teško bilo šta reći. Dali smo svoj maksimum, izginuli smo, mislim da smo bili bolji protivnik. Videli ste i sami kako smo primili dva gola, nismo zaslužili ovo, ali šta da radimo, to je fudbal, to je život, moramo glavu gore. Ne znam stvarno šta bih rekao. Jako nam je teško svima, ali mi smo Partizan. Partizan je institucija, to će uvek da bude tako i moramo da se izdignemo iz ovoga i da sledeće sezone damo i više, jer stvarno izgleda da 100 odsto nije dovoljno da se uzme titula ili Kup, moramo dati 200 odsto“, navodi Stevanović.

Odbrambeni igrač crno-belih Siniša Saničanin tvrdi da Partizan nije imao sreće u finalu nacionalnog Kupa.

„Pokazali smo da smo bolji, ali očigledno to nije bilo dovoljno. Smatram da nismo imali sreće i na kraju smo izgubili. Velika tuga među nama. Želeli smo za kraj sezone da dođemo do pobede ili trofeja, stvarno smo tako i igrali, ali nažalost to se nije desilo“, kazao je Saničanin.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.