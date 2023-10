Željko Obradović o Madaru, Mirotiću i pritiscima

Trener Partizana Željko Obradović izjavio je da u slučaju igrača Jama Madara „nije bilo sve iskreno“, dok je za propali transfer Nikole Mirotića istakao da ne može da krivi španskog košarkaša.

U intervjuu za Nedeljnik, Obradović je rekao da je za njega „data reč važnija i od ugovora“ i da su crno-beli otvoreno razgovarali sa igračima na kraju prošle sezone i rekli im šta klub može kome da ponudi.

Obradović je najpre zahvalio Kevinu Panteru, Zeku Ledeju, Džejmsu Naneliju, Balši Koprivici i Aleksi Avramoviću što su produžili ugovore sa Partizanom.

„Igrači koji su otišli, otvoreno su govorili o svojim razlozima. Skoro svi. Matijas Lesor je rekao da ima sjajne finansijske ponude i pošto mi to nismo mogli da ispratimo, odlučio je da ode. Pošteno. Dante Egzum je želeo da se vrati u NBA i proba ponovo tamo i ja mu želim svu sreću. I to je pošteno. (Joanis) Papapetru je dobio odličnu ponudu da se vrati kući i rekao je da mu je to velika želja. Opet pošteno“, rekao je on.

„U slučaja Jama Madara, ipak, ne mogu da kažem da je sve bilo iskreno“, dodao je trener Partizana.

Madar je posle sezone u kojoj je dobio nagradu „Zvezda u usponu“ Evrolige odlučio da pređe u Fenerbahče, a Obradović je u intervjuu pojasnio da je pre toga razgovarao sa njim i da izraelski košarkaš nijednog trenutka nije govorio o bilo čemu osim o minutaži, prilici da igra, planovima…

„Tako smo se rastali i ja sam otišao na trenersku kliniku. Nije prošlo mnogo, eto ga Madar, zove me i spominje novac. Kaže, nezadovoljan je ugovorom. Ja ga pitam što mi nije spominjao novac kad smo pričali, on kaže da je shvatio da nije dovoljno plaćen. Neću apsolutno ga ulazim u to ko ga je savetovao, ali je jasno da ga je neko posavetovao“, rekao je Obradović.

„Rekao sam mu da bez obzira na njegov kvalitet i napredak koji je ostvario ne želim da ga odvajam od drugih igrača njegovog uzrasta, podsetio da smo ga mi izvukli iz jedne anonimnosti i da smo napravili plan o budućem radu u kom je njegovo mesto bilo vrlo važno. Kada sam shvatio da više nemam šta da mu kažem uputio sam ga na Zorana Savića i stvar se završila kako se završila“, dodao je on.

Jedna od glavnih priča na košarkaškoj „pijaci“ ovog leta bio je dolazak Nikole Mirotića u Partizan. To se, na kraju, nije dogodilo, a Obradović je za Nedeljnik ispričao, kako je naveo, ono što on zna o tome.

„Posle nekoliko razgovora koje smo obavili sa Nikolom, što ja, što uprava kluba, on me je pozvao i rekao mi da sigurno dolazio u Partizan. Ostalo je bilo da se razreše papirološke stvari između njega i Barselone i ta čitava zavrzlama“, rekao je Obradović.

„Mi smo za sve to vreme nastavili da komuniciramo… Posle dve nedelje takvih razgovora, on me je pozvao i rekao mi da ipak ne može da dođe. Kada sam ga pitao zašto, rekao mi je da su u pitanju – pritisci“, dodao je on.

Obradović je, kako je naveo, rekao Mirotiću da su pritisci deo posla, i „vređanje, i očekivanja, pretnje, ali da niko nije zaista trpeo neke posledice od tog pritiska“, kao i da misli da on sa tim može da se nosi.

„On mi je tada rekao da je dobio nekoliko poziva i da je ipak prinuđen da odustane… Reći ću vam tačno kako je on meni rekao. Nije izgvorio nijedno ime, ali mi je rekao da je dobio pozive iz politike i iz crkve“, rekao je trener crno-belih.

„Nijednog trenutka ne želim da okrivim Mirotića za bilo šta. Ja sam imao potrebu pre svega iskreno da kažem navijačima Partizana šta se događalo i u tom i u Madarovom slučaju. Ali, imam još veću potrebu da im uputum molbu i molim vas da to istaknete – sve spomenute igrače, i Lesora i Papapetrua i Madara i Mirotića dočekajte aplauzom, pokažite im da ih poštujete i dokažite svoju veličinu. To je moja iskrena molba“, istakao je Obradović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.