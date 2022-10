Željko Obradović: Žalgiris agresivan, moramo da se spremimo

Trener košarkaša Partizana Željko Obradović izjavio je večeras pred sutrašnji meč protiv Žalgirisa da je rival iz Litvanije agresivan i da će njegovi igrači morati da se spreme kako bi odgovorili na takav stil igre.

„Nadamo se da ćemo ponovo da imamo atmosferu kakvu smo imali u prve dve utakmice, što je ekipi izuzetno važno. Svima nama, naravno. Kroz našu analizu smo videli da igramo protiv tima koji je izuzetno agresivan, pre svega odbrambeno i iz te odbrane žele da trče i da se oslanjaju na igru u tranziciji. Za sve to moramo da se pripremimo. Posle toga, dolazi ono po čemu su najbolji u Evroligi, a to je ofanzivni skok. Poslednje dve utakmice u Evroligi koje smo skautirali, pokazuju da su tim koji pri negativnom rezultatu zna da reaguje dobro, zbog čega su uspeli da pobede i Barselonu i Bolonju. Utakmica zahteva maksimalnu koncentraciju, pripremu i da probamo da odigramo na nivou kako smo to radili u poslednjim utakmicama“, izjavio je Obradović uoči večerašnjeg treninga u Štark areni.

(Tanjug)

