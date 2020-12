Zimonjić: Iznenađen sam odlukom igrača da me smene

BEOGRAD – Veoma sam iznenađen odlukom igrača da me smene sa mesta selektora Dejvis kup tima Srbije, izjavio je dosadašnji selektor Nenad Zimonjić.

Novi selektor je od juče Viktor Troicki.

„Imao sam želju da nastavim sa radom na toj poziciji, sa čime su igrači bili upoznati, kao i sa rokovima za prijavu novih kandidata na javni konkurs“, napisao je Zimonjić na Tviteru.

On je u opširnoj objavi do detalja napisao kako je došlo do toga da prvo bude jedini kandidat, a zatim ga je Troicki pozvao i rekao mu da su igrači na sastanku u Parizu izabrali njega.

Uprkos svemu, Zimonjić je poželeo sve najbolje dojučerašnjim saigračima u predstojećim izazovima.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.