Zlatan i Miha napravili šou na Sanremu: Mi smo lutalice (video)

Siniša Mihajlović i Zlatan Ibrahimović, legendarni srpski fudbaler i napadač Milana, bili su gosti čuvenog italijanskog muzičkog festivala Sanremo.

Mihajlović i Ibrahimović napravili su šou u revijalnom delu festivala nastupivši sa pesmom „Vagabundo“ grupe Nomadi iz 1972. godine.

Ibrahimović se najpre na bini pojavio oko 23 sata nakon što se Amadeus, voditelj festivala, zabrinuo zbog njegovog kašnjenja. Niz stepenice je sišao ponovo uz pesmu Jutro je i objasnio gledaocima da je zakasnio zbog saobraćajne nesreće na putu ka Sanremu.

Naime, izjavio je da je nakon što je bio blokiran tri sata na auto-putu pomislio da neće stići do kraja festivala te je izašao iz kola i zaustavio motociklistu koji je na sreću, po Zlatanovim rečima, bio navijač Milana pa su 60 kilometara putovali na motoru.

Oko 23:30 na sceni se pojavio i Siniša Mihajlović, a Ibra ga je najavio rečima: „Želeo bih da predstavim mog velikog prijatelja, velikog gladijatora, osobu koja zna šta je hrabrost, osobu koja je zaista snažna na terenu, skoro kao Zlatan, Siniša Mihajlović!“

Nakon što je Amadeus Siniši rekao da je vrlo elegantan on je odgovorio da izgleda kao Džejms Bond, a kada ga je upitao da li mu se dopada njegov festival Zlatan ga je prekinuo rečima „Izvini, misliš moj festival?“ Na to je Siniša rekao „Svaki put kad smo se čuli Zlatan mi je rekao da treba da dođem na njegov festival!“, prenosi RTS.

Razgovor se nakon toga nastavio pričom o tome kako je nastalo prijateljstvo između Siniše i Ibre.

„Udario me je glavom na utakmici Juventus Inter“, rekao je Siniša. „Tada si bio sa Juventusom, ne sa mnom. Sa njim mora tako, ne možeš da mu pretiš, već moraš da ga isprovociraš“.

Nakon toga ih je Amadeus pitao kada su se pomirili, a Siniša je rekao da, kada je Ibra došao da igra za Inter, hteo je da mu vrati udarac glavom, Zlatan je rekao da je video Sinišu kako trenira u svlačionici i kako je bio jači i veći od samih igrača, a Siniša je rekao da je tako moralo biti jer je trebalo da ga se plaše.

Curva dell'Ariston fatevi sentire 🙌

Gli “ABBADeus” debuttano sul palco di #Sanremo2021 con “Io vagabondo”. 😂

Ecco la clip integrale 👇 pic.twitter.com/omwmSu3SMf — RaiPlay (@RaiPlay) March 4, 2021

Na kraju je voditelj pitao Sinišu da li postoji nešto što nikada nije uradio zajedno sa Ibrom a izuzetno bi voleo, na šta je Siniša odgovorio da nije baš da bi izuzetno voleo, ali pošto su na muzičkom festivalu onda je to da zapevaju zajedno jer on voli italijansku muziku i pesma koja mu se dopada je Vagabundo tj. Lutalice jer on i Zlatan jesu upravo to, pošto su stalno po „belom svetu“.

