Zverev priznao: „Nema priče, Novak je najveći svih vremena“

Aleksander Zverev sportski je podneo poraz u polufinalu US Opena od Novaka Đokovića rezultatom 3:2 u setovima. Nemac je posle u superlativu pričao o Srbinu za kojeg je poručio da je najveći i da za to postoje dokazi.

Nemcu Zverevu pripao je prvi set i „mirisalo“ je da bismo mogli da gledamo reprizu polufinala Olimpijskih igara u Tokiju, ali je onda Novak Đoković po ko zna koji put pokazao da je „tata“ na Grend slemovima, te da mu nema ravnog.

Srbin je na kraju uspeo da slavi posle velike drame i da izbori plasman u veliko finale poslednjeg Grend slema u godini, gde juri rekordnu 21. GS titulu.

S druge strane, Zverev je uzrok poraza tražio u lošem otvaranju, odlučujućeg petog seta, gde je bilo 4:0, a na kraju je poražen sa 6:2.

Poručio je da će u finalu imati blagu naklonost ka Srbinu koji će protiv Medvedeva pokušati da ispiše istoriju.

Zverev: “If you look at the stats, if you look at the pure game of tennis, Djokovic is the greatest of all time. Nobody is there with him, because he has the most weeks as #1, most Masters, and most likely the most Slams. How do you compete with that?”

