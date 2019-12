Zvezda izgubila od Baskonije, sudije obeležile meč

Košarkaši Crvene zvezde izgubili su večeras u Beogradu od Baskonije sa 64:72 (14:20, 17:12, 12:24, 21:16) u 13. kolu Evrolige.

U ekipi Zvezde je sa 20 poena najefikasniji bio Lorenco Braun koji je bio i jedini dvocifren u beogradskom timu.

Baskoniju je do trijumfa predvodio Nik Stauskas sa 22 poena, dok je Tornike Šengelija ubacio 19.

Pored lošije igre oba tima, meč su obeležile i sporne sudijske odluke koje su usporavale ritam igre.

Uvodnih pet minuta utakmice proteklo je u izjednačenoj igri oba tima. Pogadjali su Ognjen Kuzmić, Lorenco Braun i Bili Beron, ali su košarkaši Baskonije anulirali Zvezdinu prednost koševima s poludistance. Trojkom Luke Vildoze, španska ekipa je stigla do prednosti od 11:9, da bi usledio tajm-aut trenera Beogradjana, Šakote.

Po povratku na teren, Baskonija je došla i do vodjstva od 20:12, što je bila najveća prednost nekog tima u prvoj deonici. Do kraja prvog dela igre, precizan je bio i Dejan Davidovac, pa su crveno-beli na pauzu otišli sa zaostatkom od šest poena (14:20).

Druga četvrtina otvorena je novim poenima domaće ekipe, ali su dva koša sudije poništile posle gledanja snimka. Zaigrali su Zvezdini košarkaši nešto bolje u odbrani, ali su njihovi protivnici tri minuta pre kraja drugog dela igre uspeli da dođu do dvocifrene prednosti (32:22). Njihovu seriju prekinuo je Beron, pogotkom sa distance, da bi usledio tajm-aut trenera gostujuće ekipe, Velimira Perasovića. Pauza je više prijala crveno-belima, Kuzmić je bio precizan prilikom izvodjenja slobodnih bacanja, dok je Lorenco Braun upisao nove poene sa polu-distance.

Serija poena Crvene zvezde razgalila je publiku u beogradskoj dvorani, a na samo poen zaostatka svoj tim doveo je Lorenco Braun koji je pogodio dva slobodna bacanja. Na odmor se otišlo pri rezultatu 32:31 u korist Baskonije.

Uz poene pod košem i s linije za slobodna bacanja uspeli su igrači gostujuće ekipe da posle samo dva minuta igre u trećem kvartalu stignu do nove prednosti od 42:33. Sredinom deonice razigrali su se crveno-beli i serijom od pet poena uspeli da smanje zaostatak. Njihov nalet prekinut je novim poenima Jusufa Fala, koji je bio precizan pod košem, a potom i realizovao dodatno slobodno bacanje. Do kraja trećeg perioda igre, baskijski tim uspeo je ponovo da dođe do dvocifrene prednosti, a tačku na ovaj deo stavio je Nik Stauskas koji je pogodio trojku u poslednjoj sekundi za 43:56.

Uvodni minuti poslednje četvrtine doneli su Baskoniji još ubedljiviju prednost. Promašaji crveno-belih kažnjeni su vrlo brzo, a sredinom deonice prednsot gostujućeg tima porasla je na 69:55. Sam finiš obeležen je i povredom Lorenca Brauna, koji je morao da napusti teren, a zamenio ga je Čarls Dženkins.

Trener beogradskog tima Dragan Šakota na ovom meču nije mogao da računa na Filipa Čovića i Stratosa Perperoglua koji je povredjen već duže vreme.

Zvezda ima pet pobeda i osam poraza i nalazi se na 12. mestu, dok je Baskonija deveta sa skorom 6/7.

U 14. kolu Evrolige Crvena zvezda će putovati u Rusiju, gde će se sastati sa ekipom CSKA, dok će Baskonija gostovati Valensiji.

(Beta)