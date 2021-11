Zvezda nanela prvi poraz Partizanu u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras na svom terenu ekipu Partizana sa 71:56 (15:8, 17:13, 15:19, 24:16) u derbi meču osmog kola ABA lige.

Zvezda je upisala sedmu pobedu i ujedno nanela prvi poraz crno-belima, pa sada obe ekipe imaju isti skor u regionalnom takmičenju – 7/1.

Crveno-bele je do pobede vodio Luka Mitrović sa 16 poena i sedam skokova, Ognjen Dobrić je ubacio poen manje, Nikola Kalinić je postigao 14 poena, dok je Nejt Volters upisao devet poena i po pet skokova i asistencija.

U poraženom timu najbolji su bili Alen Smailagić sa 15 i Dalas Mur sa 14 poena, dok su Kevin Panter i Rade Zagorac utakmicu završili sa po šest poena.

Zvezda je mnogo bolje počela utakmicu i zahvaljujući sjajnoj igri u odbrani od početka je bila u prednosti. Crveno-beli su imali 7:0 i 9:2, Partizan je serijom 6:0 prišao na 9:8, ali je domaći tim posle tajm-auta Dejana Radonjića vezao šest poena i na prvi odmor otišao s prednošu 15:8.

Zvezda je posle nesportske lične greške Madara, sredinom druge četvrtine, „pobegla“ na plus devet, da bi predvodjena Mitrovićem stigla i do prve dvocifrene prednosti (32:21) s kojom je otišla na veliki odmor.

Domaći tim je diktirao ritam i na startu drugog poluvremena, dok su se crno-beli i dalje mučili u napadu. Posle trojke Dobrića i do tada nepogrešivog Mitrovića, Zvezda je na početku treće četvrtine stigla do 15 poena prednosti, a potom i do maksimalnih plus 17 (42:25).

Medjutim, od tog momenta i poena Kalinića izabranici Dejana Radonjića nisu ubacili nijedan koš iz igre, pa je Partizan serijom 15:3 prišao na 45:40.

Imao je Partizan i šansu da još smanji prednost, ali je Smailagić promašio oba slobodna bacanja, pa je Zvezda posle poena Mitrovića sa slobodnih bacanja na poslednji odmor otišla sa sedam poena prednosti – 47:40.

Posle šest minuta bez poena iz igre u trećoj četvrtini, crveno-beli su poslednju deonicu otvorili serijom 18:4 i stigli do maksimalnih i nedostižnih 65:44.

Košarkaši Crvene zvezde će u narednom kolu ABA lige gostovati Studentskom centru, dok Partizan čeka još jedan derbi pošto će dočekati ekipu Budućnosti.

(Beta)

