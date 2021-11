Zvezda prikuplja knjige za školu u Beloj Palanci

BEOGRAD – Fudbalski klub Crvena zvezda nastavio je sa društveno korisnim radom akcijom „Daruj knjige deci i školskoj biblioteci“ čiji je cilj prikupljanje knjiga za biblioteku Osnovne škole „Ljupče Španac“ iz Bele Palankle.

Kako se navodi na sajtu crveno-belih, klub je sa velikim zadovoljstvom prihvatio poziv da se priključi akciji imajući u vidu da se radi o školi iz mesta odakle je legendarni Rajko Miitć – prva Zvezdina zvezda.

„Pozivamo ovom prilikom sve navijače da doniraju, pre svega dečije knjige i učestvuju u ovoj fenomenalnoj akciji. Zaljubljenici u crveno-bele boje, knjige namenjene školskoj biblioteci mogu dostaviti u Servis za članstvo svakog dana od 9 do 17 časova, kao i u Red Star šop od 17 do 19 časova. Akcija traje do 18. novembra, a dan kasnije, na rođendan legendarnog fudbalera 19. novembra, knjige će biti dostavljene u Belu Palanku.

U ovom gradu otkriven prvi spomenik legendarnom Mitiću, koji je rođen u selu Dol, u opštini Bela Palanka.

(Tanjug)

