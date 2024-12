Zvezda u Novom Mestu savladala Krku u ABA ligi

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Novom Mestu ekipu Krke sa 79:67 (18:27, 24:14, 21:15, 16:11), u utakmici 14. kola ABA lige.

Najbolji učinak u beogradskom timu imao je Jago dos Santos sa 17 poena i šest asistencija, po 13 poena su upisali Dejan Davidovac (četiri skoka i tri asistencije) i Luka Mitrović (po tri skoka i asistencije), dok je poen manje postigao Džoel Bolomboj, uz osam skokova.

U ekipi Krke bolji od ostalih je bio Jan Špan sa 22 poena, uz šest asistencija, Miha Cerkvenik je upisao 11 poena i šest uhvaćenih lopti, a po 10 poena su dodali Tajler Persons (sedam skokova i šest asistencija) i Tibor Mirtič (osam skokova).

Krka je u prvoj četvrtini kontrolisala rezultat, a u završnici prve deonice stigla je i do dvocifrene prednosti (16:26). Slovenački tim je bio u vođstvu sve do tri minuta pre kraja druge deonice, kada Zvezda trojkom Ajzee Kenana dolazi do minimalne prednosti (35:34).

Crveno-beli su potom poveli sa 42:37, ali je Krka do kraja prvog poluvremena smanjila rezultat na 42:41.

Krka je drugo poluvreme otvorila serijom 0:7, ali je Zvezda ubrzo preuzela kontrolu i do kraja treće deonice povela sa 63:56.

U poslednjoj četvrtini crveno-beli su došli i do maksimalnih plus 14 (72:58), a do kraja duela su bez većih problema upisali 11. uzastopnu pobedu u ABA ligi.

Zvezda na drugom mestu ABA lige ima 12 pobeda i dva poraza, dok je Krka sa skorom 3/11 na 14. mestu.

U narednom kolu Zvezda dočekuje FMP, a Krka gostuje Cedevita Olimpiji.

(Beta)

