Zvezda ubedljiva pobedila Cedevitu

Košarkaši Crvene zvezde pobedili su večeras u Beogradu Cedevitu sa 82:66 (26:13, 28:16, 18:11, 10:26) u derbi utakmici 16. kola ABA lige.

Najefikasniji u pobedničkoj ekipi bio je Džejms Feldin sa 27 poena, dok je Tejlor Ročesti imao „dabl-dabl“ učinak od 15 poena i 10 asistencija.

U ekipi Cedevite najefikasniji je bio Demetris Nikols sa 13 poena, a 12 je dodao Vil Čeri.

Zvezda se ovom pobedom vratila na drugo mesto na tabeli sa 13 pobeda i tri poraza, dok je Cedevita treća sa skorom 12/4.

Beogradski tim je bolje počeo meč, kontrolisao je skok i igrao čvrsto u odbrani. S druge strane bili su raspoloženi i u napadu, gde su se istakli Lesor i Feldin, pa su nakon prve deonice crveno-beli imali 13 poena prednosti – 26:13.

Cedevita ni u nastavku nije uspela da pronadje pravi ritam, uspostavi kontrolu i ozbiljnije zapreti. Dok su domaći nastavili da igraju istim tempom, i na veliki odmor otišli sa do tada maksimalnih 25 poena prednosti – 54:29. Kod crveno-belih posebno se istakao Feldin koji je nakon prvog poluvremena zabeležio 20 poena (6/7 za tri).

Drugo poluvreme nije donelo promene na terenu. Krajem treće deonice Zvezda je došla do 33 poena prednosti (69:36) i imala potpunu kontrolu na utakmici.

Poslednja četvrtina pripala je Cedeviti, Čeri i Markota predvodili su goste za seriju 15:2, ali to nije bilo dovoljno za preokret. Zvezda je uspela da zadrži prednost do kraja, i dodje do pobede koja je vraća na drugo mesto tabele. Cedevita je sada treća sa pobedom manje.

(Beta)