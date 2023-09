Advokat: Smatram da na strani Radoičića i ostalih nema nikakve odgovornosti za Banjsku

Punomoćnik Milana Radoičića, koga je Priština označila kao organizatora skuoba sa kosovskom policijom u selu Banjska, advokat Goran Petronijević izjavio je danas da nema informacije da je pokrenut bilo kakav postupak protiv Radoičića i drugih Srba koji su učestvovali u tom sukobu, sem postupaka u Prištini za obdukciju poginulih.

Petronijević je novinarima u beogradskom Medija centru kazao da smatra da nema mesta za vođenje bilo kakvih postupaka protiv Radoičića i ostalih Srba, kao i da na njihovoj strani „nema apsolutno nikakve odgovornosti“.

Na pitanje odakle oružje i oprema, kazao je da će o tome govoriti sam Radoičić, ukoliko dođe do razgovora sa državnim organima Srbije

„Lično kao njegov punomoćnik, kao advokat, smatram da on apsolutno ne bi imao potrebe, niti bi bilo koji organ u ovoj državi imao bilo kakve potrebe da mu postavlja bilo kakva pitanja“, rekao je Petronijević.

Prema njegovim rečima, Kosovo i Metohija su sastavni deo Srbije, a na severu borave naoružane specijalne jedinice kosovske policije koje tamo ne smeju da borave po Briselskom sporazumu.

„Ako je ko nelegalno bio naoružan na severu Kosova i Metohije, onda su to upravo jedinice Kurtijeve policije. Po nekakvim saznanjima i još neke jedinice, koje se mogu smatrati paravojnim formacijama. Ja lično smatram da ni na strani Radoičića ni ovih ljudi nema apsolutno nikakve odgovornosti, u pravcu preduzimanja ovih aktivnosti, njegovih priprema i ovog čina koji je on učinio. Da li će tako smatrati organi Srbije, ostaje da se vidi“, kazao je on.

Advokat je kazao da ne može da komentariše snimak iz sela Banjska koji je objavila Priština, na kome se navodno vidi Radoičić u uniformi i sa oružjem, navodeći da taj snimak nije video.

Naglasio je i da Radoičić nije bio povređen, nije bio ranjen i nije bio na Vojnomedicinskoj akademiji (VMA)

Govoreći o kosovskom policajcu koji je strada, Petronijević je kazao da je on poginuo od eksplozije, a ne od metka.

„I to od eksplozije koja nije bila namenjena niti njemu, niti bilo kome drugom“, rekao je on.

Na pitanje da li svako treba da preuzme „pravdu u svoje ruke“, jer prema rečima advokata to nije delo za koje treba da se odgovara jer je Kosovo i Metohija sastavni deo Srbije, Petronijević je kazao da problem samoorganizovanja i problem preuzimanja „pravde u svoje ruke“, nije dobar.

„To je jedna vrsta očajničkog poteza. Takvi potezi u istoriji uslede nakon neaktivnosti svih onih koji su zaduženi da održe nešto zbog čega su tamo. Ovo je pre svega upućeno Kforu, i neispunjenju uloge Kfora, a to je zaštita srpskog naroda na severu Kosova i Metohije. EU, koja je garant primene briselskih sporazuma, nije preduzela nijednu meru kojom bi naterala prištinske organe i vlast da poštuje te sporazume“, kazao je Petronijević.

Ponovio je da po tim sporazumima, specijalne jedinice ne mogu da uđu na sever Kosova, dok ne dobiju dozvolu Kfora i predsednika opština, ali da to „već duže vreme ne važi“.

„Mislim da bi morala i država i međunarodna zajednica, posebno Kfor, da se angažuju, jer ta situacija može da eskalira. Ovo dole je jako rovita situacija. Nemojte misliti da je Milan Radoičić jedan, mnogo Milana Radoičića ima dole“, rekao je on.

Advokat je, pozivajući se na saopštenje Radoičića, kazao da su postojale određene nesuglasice između njega i političkih predstavnika Srpske liste i centralnih političkih vlasti u Srbiji.

„On je smatrao da je to je to tako i ja tu ne mogu da govorim o njegovom razmišljanju, niti o onome kakav je misaoni proces kod njega bio prilikom donošenja te odluke“, kazao je Petronijević.

Na pitanje šta je bio cilj akcije, advokat je kazao da nema nikava ovlašćenja ili saznanja da odgovori na to pitanje.

Upitan gde se Radoičić nalazi, kazao je da to neće komentarisati, ali da je dostupan srpskim organima i da će se odazvati njihovom pozivu ukoliko do njega dođe.

(Beta)

