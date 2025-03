Aleksić (NPS): Firma Aseko od 2021. godine dobila 6,1 milijardu dinara na državnim poslovima

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić izjavio je danas da je firma „Aseko“ (Asseco), čiji je direktor nekada bio Igor Brnabić, brat predsednice Skupštine Srbije Ane Brnabić, na poslovima sa državom od 2021. do 2024. godine dobila 6,1 milijardu dinara, kao i da je na većini tendera bila jedini ponuđač.

Aleksić je novninarima u Skupštini Srbije rekao da je ta firma, koja je 2024. godine promenila ime u „Asee“, poslove dobijala i preko ćerke firme „Payten“, navodeći da su za poslove do 2020. godine takođe dobili više od 4,7 milijardi dinara.

Prema njegovim rečima, ta firma je na većini javnih nabavki bila jedini ponuđač za poslove iz oblasti IT usluga koje su nudila brojna ministarstva, Republički fond za zdravstveno osiguranje, Elektroprivreda Srbije, Elektromreže Srbije, Srbija kargo, Agencija za privredne registre, Pošta Srbije i brojni drugi.

Aleksić je naveo da je ta firma na poslovima od države 2021. godine dobila 1,26 milijardi dinara, 2022. godine 1,16 milijardi, 2023. godine 1,99 milijardi, a 2024. godine 1,77 milijardi dinara.

Kada su u pitanju poslovi dobijeni u 2024. godini, Aleksić je posebno istakao dva tendera Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, vredna ukupno 732 miliona dinara.

„6. decembra 2024. godine ‘Asee’ sa grupom firmi, kao jedini ponuđač, na tenderu dobija 500 miliona. Isto preduzeće samo šest dana kasnije, dobija posao od 232 miliona dinara, isto bez konkurencije“, naveo je Aleksić.

Govoreći o 2023. godini, Aleksić tvrdi da je ta firma na 26 od 29 tendera na kojima je učestvovala, takođe bila jedini ponuđač.

„To znači da kad se na tenderu pojavi firma u kojoj je direktor bio brat Ane Brnabić, onda se ne pojavljuje nijedna druga firma. Da li to znači da nijedna IT firma u Srbiji ne zna da radi taj posao?“, upitao je on.

Aleksić je ocenio i da su to slučajevi kojima bi tužilaštvo u Srbiji trebalo da se bavi, navodeći da se „milijarde javnog novca isisavaju iz budžeta kroz javne nabavke koje niko ne kontroliše“.

„Kada to budete počeli da procesuirate, tada će ova država možda reći da možda imamo institucije. A ne da hapsite predsednika mesne zajednice iz Krive Reke“, rekao je Aleksić, navodeći da šef Višeg javnog tužilaštva u Beogradu Nenad Stefanović hapsi samo lokalne funkcionere uz ocenu da se time „mažu oči građanima“.

Kazao je da ne očekuje odgovor na te tvrdnje, ali da očekuje napade na njega, navodeći da vlast od 2017. godine „reciklira laži“ kako je pljačkao opštinu Trstenik dok je bio na njenom čelu.

Aleksić je naveo da ga nijedan državni organ nikada nije pozvao da da izjavu tim povodom, iako im je uvek na raspolaganju, dodajući i da je od 2019. godine dobio desetine presuda protiv medija koji su pisali o tome.

Dodao je da je od Višeg javnog tužilaštva u Kraljevu dobio informaciju da je poslanik Srpske napredne stranke Milenko Jovanov podneo prijavu protiv njega, ali da mu je tužilaštvo potvrdilo da nikada nije pokrenut krivični postupak.

„Nećemo se smiriti, kopaćemo i tražiti svaki predmet u koji je umešan vrh vlasti. Jednog dana kad se bude oslobodilo pravosuđe, neko će se tada valjda pozabaviti tim predmetima. Bolje je danas da razmišljate šta će biti sutra, kada institucije počnu da rade svoj posao“, kazao je Aleksić.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com