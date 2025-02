Aleksić (NPS): Hapšenje Grčića i ostalih dokaz da institucije u Srbiji ne postoje

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Miroslav Aleksić ocenio je danas da je hapšenje 15 osoba u slučaju malverzacija u preduzeću „Elektroprivreda Srbije“ (EPS), među kojima je i bivši direktor tog preduzeća Milorad Grčić, „dokaz da institucije u Srbiji zapravo ne postoje i ne funkcionišu“, jer je sprovedeno po „političkom nalogu čoveka koji nije nadležan“.

Aleksić je za Radio-televiziju Vojvodine rekao da je borbu protiv korupcije pre izvesnog vremena najavio „onaj čovek koji nije nadležan“ – predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

„Ovo je još jedan dokaz da institucije u državi Srbiji zapravo ne postoje i ne funkcionišu, jer ako se protiv korupcije borite tako što predsednik kaže: ‘E sad uhapsite tog i tog’, to nije nikakva borba protiv korupcije, nego je nekakva zakasnela predstava koja se odigrava sada pod pritiskom studenata i građana koji su ustali, pa on sad kaže ‘Evo, ja ću neke da vam dam, jer vidim da je korupcija najveći problem u državi'“, naveo je on.

Prema njegovim rečima, za Srbiju je najvažnije da institucije rade svoj posao, a današnja akcija je sprovedena pod pritiskom i „po političkom nalogu čoveka koji nije nadležan“.

„Mnogobrojne slučajeve o kojima sam govorio ja, moje kolege iz opozicije, bi procesuirali, hapsili i došli do toga da danas odgovaraju ne Aleksandar Papić ili Grčić, nego Zorana Mihajlović, Siniša Mali, Zvonko Veselinović, Milan Radoičić, Aleksandar Vulin i mnogi drugi koji su direktno uključeni u poslove sa državom. Milenijum tim, to su firme koje rade milionske poslove sa državom“, ocenio je Aleksić.

Osvrnuo se i na postupak o navodnoj šteti u „EPS-u“ od 7,5 miliona evra koji je vodila tužiteljka Bojana Savović, navodeći da joj je isto Više javno tužilaštvo u Beogradu oduzelo taj predmet.

„Do dana današnjeg nije podignuta optužnica. To govori o tome da nema istinske želje i volje za borbom protiv korupcije od strane ove vlasti, niti će je biti, već je ovo samo jedna u nizu predstava“, kazao je Aleksić.

(Beta)

