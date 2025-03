Aleksić: Srbija ima 16 soničnih uređaja, nabavljenih protivzakonito dok je Vulin bio na čelu MUP

Predsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) i narodni poslanik Miroslav Aleksić kazao je danas da država poseduje ukupno 16 soničnih uređaja, odnosno uređaja za emitovanje zvučnih talasa i da tužilaštvo treba hitno da pokrene postupak protiv Aleksandra Vulina koji je bio ministar unutrašnjih poslova u vreme kada su te sprave nabavljene.

Aleksić je gostujući na televiziji N1 kazao da je 18. i 19. oktobra 2021. godine protivzakonito nabavljeno devet uređaja LRAD 100X i sedam uređaja LRAD 450XL.

„Pet uređaja nalazi se u jedinicama i odredima Žandarmerije u Beogradu, Nišu, Kraljevu i Novom Sadu, tri su u Specijalnoj antiterorističkoj jedinici (SAJ), dok je pet uređaja u Policijskoj upravi za grad Beograd. Iako je juče šef BIA Vladimir Orlić rekao da nemamo te uređaje, oni postoje i to znamo. Ceo svet je video snimke. Dejstvo je postojalo, a sada je ostalo još da se utvrdi ko je tačno to uradio i odakle“, kazao je on.

Aleksić je naveo da su vozila Žandarmerije bila raspoređena po celom gradu tokom subotnjeg skupa u Beogradu i da postoje indicije stručnjaka koji kažu da je sa uređajem LRAD 450XL upravljalo lice u civilu, koje je bilo u masi.

„Uređaj deluje tako što se šteluju i jačina i domet, da podseća na uzletanje aviona. Udar prvo kreće od nogu, preko stomaka, pa dolazi do glave. Naštelovan je tako da se širinski smanjuje dejstvo i da je najgore bilo ljudima koji su na protestu bili u sredini, što se i vidi na snimcima. Dejstvo slabi u širinu da ne bi popucala stakla i prozori“, dodao je Aleksić.

On je kritikovao upotrebu „zvučnog topa“ i ocenio ga kao „teroristički napad“ na građane koji su mirno odavali počast stradalima u Novom Sadu.

(Beta)

