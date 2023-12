Aleksić (Srbija protiv nasilja): Svaki dan opstanka vlasti znači dalje propadanje Srbije

Jedan od nosilaca liste „Srbija protiv nasilja“ Miroslav Aleksić ocenio je večeras da „svaki dan“ opstanka vlasti znači nastavak daljeg propadanja Srbije.

On je, za RTV, upitan da li se ta lista, na izborima 17. decembra sprema za pobedu ili za borbu i dokazivanje da su izbori pokradeni, kazao da se spremaju pobedu.

„Spremamo se za pobedu i mislim da ovo nije pobeda opozicije i to bi bila pobeda Srbije jer svaki dan opstanka na vlasti ovih ljudi znači dalji nastavak propadanja Srbije“, kazao je Aleksić.

Prema njegovim rečima, opstanak vlasti znači i dalji nastavak siromaštva, nepravde i nasilja u društvu…

„Ova vlast ne može ništa bolje da napravi Srbiji i to je svima danas jasno …borimo se da Srbija sve to pobedi i to je elementarna stvar“, rekao je Aleksić.

Upitan o navodima o izbornim neregularnostima i zašto učestvuju na izborima ako, kako su kazali, nisu pošteni, on je odgovorio. „A šta je alternativa, da sedimo po strani i kažemo, evo vladajte dokle hoćete…“.

„Pa moramo da se borimo, neće nama pokloniti vlast…pa njima je opstanak na vlasti opstanak na slobodi i oni to znaju „, kazao je Aleksić.

Prema njegovim rečima, opozicija, sve što sada radi u vezi regularnosti izbora, čini da bi upozorila insitucije, javnost, medjunarodnu zajednicu, i sve posmatrače, na ono šta se dešava.

„Pozivamo institucije da rade svoj posao, naši članovi u Republčkoj izbornoj komisiji će uraditi sve što je do njih, i tu nema nikakve dileme“, kazao je on.

Podsetio je i da su tražili da policija radi svoj posao, i kada je u pitanju, kako je kazao, kupovina glasova, „bugarski voz“, i u vezi incidenata i zaštite biračkog materijala…

„Tražimo samo da rade svoj posao i da poštuju zakon i to smo im i rekli, mi ne želimo nikakve nemire, želim da 17. decembra uveče vlast kaže čestitamo pobedili ste…to bih želeo da se dogodi ali nisam siguran, znajući ih, da će to dogoditi“, rekao je on.

Upitan da li će, ukoliko se desi da ne dobiju dovoljna broj glasova za proglašenje pobede da kažu „ok, dobili smo manje“ ili će potencirati priču (o kradji) kao izlaznoj strategiji, on je odgovorio da tu „nema šta da se potencira“.

„Kradja i nepravilnosti ima ili nema, ako je ne bude bilo, ako izbori budu bili uredni, mi ne možemi da se žalimo na neravnopravnost medijsku jer smo prihvatili da učestvujemo“, kazao je on.

Ukazao je, u tom kontekstu, da ne mogu da se žale na institucionalnu kampanju i na to što je ime predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji nije kandidat ni na jednim izborima, nosilac jedne izborne liste na svim izborima…

„Prihvatili smo da u to uđemo zbog Srbije… i zbog svih koji su žrtve režima ali nećemo da dozvolimo da nas kradu na biračkim mestima preko svega toga tako što će kupovati, ucenjivati birače, falsifikovati zapisnike, menjati izborni materijal…“, rekao je on.

(Beta)

