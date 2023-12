Ambasador Marfi: SAD neće sedeti i gledati kako Dodik vodi BiH ka sukobu

Američki ambasador u Bosni i Hercegovini (BiH) Majkl Marfi izjavio je da SAD „neće sedeti sa strane“ i posmatrati kako predsednik Republike Srpske (RS) Milorad Dodik rastače BiH i vodi je ka sukobu.

„Neću nagađati šta će SAD uraditi u budućnosti, kao odgovor na kontinuirane antidejtonske aktivnosti. Ukoliko Dodik smatra da će SAD sa strane sediti i posmatrati kako on rastače zemlju i vodi je ka sukobu, on greši“, rekao je Marfi gostujući na Televiziji Federacije BiH (FTV).

Dodao je da će SAD braniti Dejtonski mirovni sporazum i državu BiH, koja je jedinstvena, suverena država, koja se sastoji od dva entiteta, tri konstitutivna naroda i ostalih.

„RS je entitet u BiH, dakle nema pravo, odnosno Ustav ne predviđa, da se ona otcepi“, naveo je Marfi.

Prema njegovim rečima, SAD insistiraju na odgovornosti političkih lidera u BiH zbog antidejtonske retorike, zbog čega su se neki od njih našli na udaru američkih sankcija.

Američki ambasador je istakao da su pretnje secesijom, napadi na ustavni poredak, odbijanje da se poštuju sve institucije Dejtona, uključujući i Kancelariju visokog predstavnika (OHR) i visokog predstavnika – antidejtonska delovanja.

Komentarišući stav predsednika Rusije Vladimira Putina da se ruska ocena situacije u BiH u potpunosti podudara sa stavovima rukovodstva RS, Marfi je naveo da su SAD bile i ostaju najjači partner i prijatelj BiH i da se to neće promeniti zbog izjava loklanih političkih lidera ili predsednika Rusije.

„U određenoj meri, ono što je Putin danas kazao, nije novo. Ruska ambasada ovde je davala slične izjave oko situacije u BiH. Te izjave su pogrešne, netačne, zasnovane na pogrešnim informacijama i pravnim fantazijama. I to se ne menja zato što se to govori u Moskvi ili u ambasadi ovde“, naglasio je on.

Dodao je da SAD ozbiljno shvataju teritorijalne pretnje integritetu BiH.

„Bez obzira da li dolaze iz zemlje ili van nje. Mi ćemo uraditi ono što smo uradili i prethodnih trideset godina u BiH. Delovaćemo u zaštiti i odbrani teritorijalnog integriteta BiH“, istakao je Marfi.

Govoreći o lideru Stranke demokratske akcije (SDA) Bakiru Izetbegoviću, američki ambasador je kazao da je Izetbegović stavio lične i finansijske interese iznad interesa stranke i države.

„Sećam se saradnje sa (bivši lider SDA) Sulejmanom Tihićem, koji je bio čovek integriteta, spreman da rizikuje da bi izgradio mir i pomirenje. Shvatao je važnost izgradnje države BiH, važnost jačanja demokratije, borbu protiv korupcije. Nažalost, to se promenilo, Bakir Izetbegović nije bio spreman da radi na tim pitanjima, na način na koji smo mi želeli“, objasnio je američki diplomata.

Lider Stranke demokratske akcije (SDA) Bakir Izetbegović oštro je kritikovao američkog ambasadora u BiH Majkla Marfija, nazvavši ga „najlošijim ambasadorom SAD u BiH“ i odbacivši njegove tvrdnje da je lične i finansijske interese stavio iznad interesa stranke i države Bosne i Hercegovine (BiH).

„Prva teška laž je da sam lične i finansijske interese stavio iznad interesa stranke i države. Pozivam Marfija da umesto paušalnih, podlih optužbi, iznese dokaze za svoje tvrdnje. Neće to učiniti jer ih, naravno, ničim ne može dokazati“, rekao je Izetbegović.

Izetbegović je kazao da SAD nisu promenile odnos prema BiH, ali da ambasador Marfi „čini sve da SAD promene odnos prema SDA“, i da je on „najlošiji američki ambasador koji je kročio na tlo BiH“, preneo je sarajevski portal Kliks.

Dodao je da se Marfijev odnos prema njemu i SDA promenio kada su propali pregovori o izmenama Izbornog zakona BiH u Neumu, navodeći da ga je američki ambasador neosnovano optužio da je podrivao izbornu reformu.

„On vrlo dobro zna da to nije istina, da sam bio spreman na kompromis koji bi išao na moju ličnu štetu, ali bi omogućio izbalansirano rešenje u odnosima Bošnjaka i Hrvata“, kazao je Izetbegović.

Naveo je da je jedina istina koju je Marfi rekao u vezi s njim ta da „nije spreman da radi na tim stvarima na način na koji bi američka ambasada u BiH želela“.

(Beta)

