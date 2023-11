Ambasador Švajcarske posetio Džob info centar u Nišu

Ambasador Švajcarske u Srbiji Urs Šmid posetio je danas Džob info centar u Nišu i rekao da je Švajcarska veoma posvećena i da pomaže Srbiji prvenstveno u oblasti ekonomskog razvoja i obrazovanja.

Šmid je podsetio da Vlada Švajcarske već osam godina sa Vladom Srbije veoma uspešno realizuje projekat „Znanjem do posla“ i pomaže u obrazovanju mladih, ali i istovremeno i ekonomiji.

„Oslanjamo se na neka iskustva koja imamo iz Švajcarske. Donosimo neke švajcarske ekspertize, ali se prilagođavamo prilikama u Srbiji i projekat nadograđujemo inovacijama. Jedna od inovacija u projektu „Znanjem do posla“ je predstavljanje zanimanja za mlade kroz virtuelnu realnost“, rekao je Šmid.

On je kazao da na taj način pokušava da se „uhvati“ pažnja mladih i da se usmere ka tržištu rada na jedan inovativan i kreativan način.

„Džob info centar pomaže mladim ljudima, ali u isto vreme pomaže i kompanijama koje traže zaposlene. Možemo primetiti da imamo ozbiljan deficit kada je u pitanju radna snaga“, izjavio je Šmid.

Milivoje Jovanović, iz nevladine organizacije ENEKA, podsetio je da ta organizacije poslednjih godinu i po dana učestvuje u realizaciji projekta „Znanjem do posla“ i to prvenstveno sa ciljem zapošljavanja, kako mladih ljudi, tako i drugih kategorija stanovništva.

„Kroz Džob info centar u Nišu prošlo je u poslednjih godinu i po dana 800 mladih. Sarađivali smo sa pet škola i upravo u školama upućivali mlade ljude na to da prepoznaju koja su im znanja i veštine potrebne za određene poslove i koja su to njihova lična interesovanja, kako bi mogli da se što bolje uklope u posao“, rekao je Jovanović.

On je kazao da su za mlade Džob info centru organizovana savetovanja za pripremu CV-a i pripreme za razgovor sa poslodavcima, što je, dodao je, jako bitno naročito za one koji tek završavaju školovanje.

„Organizovali smo i obuku na samom radnom mestu u preko 10 kompanija i 40 ljudi je tamo došlo do posla. Sve to doprinosi da mladima obezbedimo mogućnost da nađu posao u svom gradu i to ne da nađu posao koji ima minimalnu platu, već dobar i kvalitetan posao koji će im obezbediti da razvijaju svoju karijeru“, istakao je Jovanović.

Karijerna savetnica u Džob info centru Aleksandra Ignjatović, rekla je da su usluge tog centra prvenstveno namenjene mladima koji imaju između 15 i 19 godina, ali njegove usluge mogu da koriste i stariji od 30 godina i sve teže zapošljive kategorije stanovništva.

Ingnjatović je kazala da se u tom centru sprovode individualna savetovanja i da se kroz niz „alata“ radi provera kompetencija mladih ljudi kako bi im olakšali pronalaženje posla i donošenje daljih karijernih odluka.

