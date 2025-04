Biciklisti za Betu kažu da je cilj putovanja ispunjen i pre dolaska u Strazbur, večeras doček

Biciklisti koji su učestvovali u “Turi do Strazbura“ svečano će biti dočekani večeras u Novom Sadu, a svoj cilj su, kako kažu, postigli i pre dolaska u Strazbur.

Student Ivan Pokornik rekao je za agenciju Beta da je cilj putovanja bio “probuditi nadu u ljudima i podstaći medije u Evropi da izveštavaju o tome“.

“Putovanje je bilo lep simbol naše studentske borbe i energije koju želimo da prenesemo svetu. Čak i u manjim mestima na Alpima bilo je naših ljudi koji bi izdvojili vreme da nas dočekaju. Napravili bi transparente i izašli bi ispred kuće sa porodicom, mahali i vikali reči podrške dok smo prolazili. A u velikim gradovima to su bili crveni tepisi, hiljade ljudi, hrana, tople reči, a i političke diskusije i širenje naše priče. Mediji u Evropi su nas pratili i izveštavali o nama, davali smo izjave na svakom koraku. Naš cilj je bio upravo to“, objasnio je student.

On je dodao su u tom pogledu uspeli i pre dolaska u Strazbur, ali da je zvanični deo takođe bio “neočekivano dobro ispraćen i odrađen“.

“Primili su nas najviši dostupni zvaničnici evropskih institucija i pustili nas da pričamo. Mi smo vodili glavnu reč, a oni su slušali. U Savetu Evrope (SE) Bjorn Berge nas je saslušao bez prisustva medija i zakleo se da će se zalagati svim sredstvima za naš cilj. Kako saznajem iz ličnih izvora, pokrenuo je priču o nama nakon što smo otišli sa raznim drugim političarima“, kazao je.

Slobodan Knežević, jedan od desetak biciklista koji nije student već je na njihov poziv učestvovao na ovom putovanju kao građanin, takođe je rekao za agenciju Beta da je cilj putovanja ispunjen “onog trenutka kada se krenulo za Strazbur“.

“Kad se kaže ‘ići ćemo do Strazbura’, to znači da nema odustajanja. Za mene je to glavna poruka i za nas u zemlji i za javnost u Evropi- nećemo odustati od studentskih zahteva, nećemo odustati od borbe za istinu i pravdu, nećemo odustati od Srbije“, naglasio je Knežević.

“U Strazburu naši studenti su bili najdostojanstveniji. Nisu tamo išli da nekoga mole za pomoć, već da svakoj instituciji kažu kakva je situacija u Srbiji, da niko sutra ne može reći kako nije znao“, dodao je.

Prema njegovim rečima, svaka institucija je dobila detaljan izveštaj o, kako je naveo, “zarobljenoj državi od strane režima i o svim dešavanjima od 1. novembra do danas“.

On je istakao da su najjači utisak ove biciklističke ture na njega ostavili “ljudi, a na prvom mestu studenti koji su se odvažili na ovu žrtvu koju će istorija pamtiti“.

“Voleo bih da svi mi, građani, ponesemo deo te žrtve. Utisak su mi i ljudi koji su nas dočekivali i gledali u njih kao u Prometeje nade. Ugostili su nas u svojim domovima, delili s nama koru hleba. To su najčešće bili naši ljudi, ali tu je bilo i mnogo onih iz zemalja u našem okruženju, kao i domaćeg stanovništva. Svima je zajedničko to što su se divili našoj mladosti i njenom slobodarskom duhu“, rekao je Knežević.

Osamdesetak studenata i građana krenulo je 3. aprila biciklima iz kampusa Univerziteta u Novom Sadu do sedišta Saveta Evrope u Strazburu, kako bi evropskoj javnosti skrenuli pažnju na studentske zahteve i situaciju u Srbiji nakon pada nadstrešnice 1. novembra.

Tokom 13 dana prešli su oko 1.400 kilometara do Strazbura prolazeći kroz Mađarsku, Austriju i Nemačku.

U zgradi Evropskog parlamenta sastali su se sa nekoliko evroposlanika sa kojima su razgovarali o korupciji i demokratiji u Srbiji, kao i o dešavanjima na protestu u Beogradu 15. marta kada je navodno upotrebljen zvučni top.

Studenti su se sastali sa zamenikom generalnog sekretara SE Bjornom Bergeom i direktorom za demokratsko učešće SE Matjažom Grudenom.

Oni su u Strazburu pročitali i pismo upućeno francuskom predsedniku Emanuelu Makronu u kom mu se obraćaju „kao mladi ljudi koji su odlučili, usled nedostatka pravde i dijaloga u svojoj zemlji, da dođu biciklima“ u Strazbur.

Hiljade građana dočekalo je studente bicikliste na njihovom povratku iz Strazbura u petak uveče, ispred zgrade Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, iako je zbog Velikog petka u pitanju bio skromniji doček.

Ceremonija svečanog dočeka studenata biciklista, učesnika „Ture do Strazbura“, biće priređena večeras u 20.00 na Varadinskom mostu u Novom Sadu.

Studenti u blokadi u međuvremenu su najavili da će 25. aprila 16 trkača krenuti iz Novog Sada na štafetni ultramaraton do Brisela, a planirano je da stignu 11. maja, kada počinje zasedanje Evropskog parlamenta na kojem bi trebalo da bude usvojen Izveštaj o Srbiji.

(Beta)

