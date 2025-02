BIRN: Vučićeva bliska saradnica ubrzavala i izgradnju bloka 3 termoelektrane Kostolac

Nataša Vukšić, saradnica predsednika Srbije Aleksandra Vučića ubrzavala je izgradnju bloka B3 termoelektrane Kostolac, insistirala na potpisivanju zapisnika o izvršenim radovima bez izmena projekta i na gradilište dovodila pripadnike Bezbednosno-informativne agencije (BIA) da traže neprijatelje projekta, objavila je danas Balkanska istraživačka mreža Srbije (BIRN).

„Svi sistemi treba da se završe do 10. februara, Predsednik ove države je rekao da sve bude gotovo do 31. marta. Ne zanimaju me izgovori…Na mom poslu ja moram da ostvarim rezultat koji je predsednik rekao“, ovo su reči Vukšić, citirane u zapisniku sa sastanka održanog 25. januara 2024. u vezi sa izgradnjom novog bloka B3 Termoelektrane Kostolac, u koji je BIRN imao uvid.

Projekat termoelektrane na ugalj Kostolac B3 planiran je duže od decenije, a kamen temeljac je postavljen 2017. godine, investitor projekta bila je Eleketroprivreda Srbije (EPS), dok je glavni izvođač kompanija „China Machinery Engineering Corp“ (CMEC).

Dokumentacija, e-mejlovi i WhatsApp prepiske do kojih je BIRN došao pokazali su da Vukšić od januara 2023. nije samo kontrolisala taj projekat, već je njime efektivno upravljala i predstavljala najveći autoritet.

Svi uključeni u taj projekat – predstavnici EPS kao investitora, izvođači radova i stručni nadzor, kako je navedeno, morali su lično njoj da raportiraju.

Vučićeva saradnica je preduzimala različite mere kako bi ubrzala projekat, koje su, kako se navodi, često bile suprotne realnom stanju na terenu, ili mišljenju stručnog nadzora.

Iz e-mail prepiske do koje je došao BIRN vidi se da je Vukšić od stručnog nadzora zahtevala da potpiše pojedine zapisnike o izvršenim radovima (PIO – projekat izgrađenog objekta), bez unetih izmena u sam projekat, a koje su se desile tokom gradnje. Kada su se tome usprotivili, navodno ih je nazvala „čistuncima“.

Kako piše BIRN, u jednom trenutku u projekat su bili uključeni i agenti BIA, nakon što su navodno posumnjali da neko sabotira radove.

BIRN je došao do izveštaja sa sastanka od 21. juna 2023. godine, u kojem se citira agent BIA koji je istakao da je Vučić zabrinut i pozvao je sve učesnike sastanka da sve pritiske sa strane prijave Nataši Vukšić, koja će lično informisati BIA.

„Ko nije prijatelj projekta, nije ni naš prijatelj, i to treba da znamo svi“, navode se reči Vukšić u jednom od zapisnika sa sastanka u koji je BIRN imao uvid, a na kojem je bio i agent BIA.

Vučićeva saradnica je menjala i važeću regulativu koja se našla na putu projekta.

Prema tvrdnjama izvora BIRN koji su radili na projektu, ona je inicirala izmenu člana 19. vladine Uredbe o merenjima emisija zagađujućih materija, jer su, kako se navodi, postojeća pravila usporavala projekat.

Povremeno je, kako piše BIRN, tim sastancima prisustvovao i zvanični šef Vučićevog kabineta Ivica Kojić, koji se, takođe, nalazio u internim e-mail prepiskama.

„Iako je termoelektrana zvanično završena, dokumenti pokazuju da je kineskoj kompaniji CMEC dozvoljeno da tokom jednogodišnjeg garantnog roka ispravi čak 420 stavki. Stručnjaci uključeni u projekat kažu da je, zbog forsiranog ubrzanja radova, kvalitet ugrađene opreme neadekvatno proveren i da je sada teško naterati kineske firme da isprave propuste nakon što je objekat predat na upravljanje“, piše BIRN.

Kako je ranije objavljeno, Nataša Vukšić je, prema saznanjima Nove ekonomije, imala značajnu ulogu i u projektu rekonstrukcije i adaptacije železnice ka Mađarskoj.

Prema dostupnim podacima, Vukšić nema nikakvu formalnu funkciju koja bi joj omogućila da koordiniše te projekte, niti zvaničnu poziciju u Predsedništvu Srbije. Ipak, njena e-mail adresa se završava na gov.rs, što ukazuje da formalno radi za neku državnu instituciju. Takođe, prema registru Komore ovlašćenih revizora, njena zvanična adresa je upravo Andrićev venac 1, odnosno zgrada Predsedništva Srbije.

„Po svemu sudeći ona je deo ‘delivery unit-a’, grupe navodnih stručnjaka iz senke koje je Vučić, dok je bio predsednik Vlade, uveo po savetu bivšeg britanskog premijera Tonija Blera. Vlada Srbije nikada javno nije objavila ko su članovi ovog tima, niti ko ih finansira, uprkos zahtevima medija“, piše na sajtu BIRN.

Navedeno je da je Vukšić prekinula telefonsku vezu novinaru BIRN nakon što joj se predstavio i više se nije javljala na pozive te redakcije.

Iz kabineta predsednika novinari BIRN nisu dobili odgovore na pitanja o ulozi Vukšićke, generalnog sekretara predsednika, ali i BIA, na projektu izgradnje termoelektrane u Kostolcu.

Ceo tekst se nalazi na sajtu BIRN-a (https://birn.rs/natasa-vuksic-bia-infrastrukturni-projekti/).

(Beta)

