Bodo Veber: Tvrdnja da Srbija mora da prihvati Kosovo u UN je Vučićevo političko spinovanje

Tvrdnja da bi Evropska unija zatvorila vrata za Srbiju stavljanjem članstva Kosova u Ujedinjenim nacijama (UN) u pregovarački okvir, predstavlja „političko spinovanje“ predsednika Srbije Aleksandra Vučića, izjavio je danas u Berlinu stručnjak za Balkan Bodo Veber.

Veber, viši saradnik berlinskog Saveta za politiku demokratizacije, rekao je za televiziju N1 da je svrha Poglavlja 35 u pregovorima Srbije i EU od početka bila da uključi sve sporazume iz briselskog dijaloga, uključujući ovogodišnji Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, i da se na taj način prati u kojoj meri ih Beograd primenjuje.

„Poglavlje 35 se odnosi na (briselski) dijalog, tako da je ubacivanje svakog sporazuma u pregovarački okvir standardna procedura. Jedno od glavnih poglavlja u (ovogodišnjem) Sporazumu je da Srbija treba da prestane da blokira ulazak Kosova u međunarodne organizacije, ali budući da u Savetu bezbednosti UN imamo Rusiju i Kinu, nikada nije bilo govora o tome da će Kosovo kroz taj sporazum doći do stolice u UN“, kazao je Veber.

Naveo je da je reč o „čistom Vučićevom političkom spinovanju“ i dodao da je „sada to još više izraženo u kontekstu predizborne kampanje“.

Povodom najave da će EU formalno zatražiti od Evropske komisije da obaveze iz Sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa Srbije i Kosova i Aneksa o njegovoj primeni postanu deo pristupnih pregovora, Vučić je u petak izjavio da bi Unija na taj način zatvorila vrata za Srbiju i da „ne veruje da će takvu odluku doneti“.

Veber je danas rekao i da zaoštravanje odnosa Srbije i Kosova „sve vreme služi Vučiću za domaću upotrebu“ i dodao da se to vidi u „naglašenoj nacionalističkoj retorici“ u kampanji Srpske napredne stranke, iako je, kako je naveo, „Vučić praktično još pre 10 godina prihvatio da je Kosovo otišlo od Srbije“.

Za francusko-nemačku inicijativu, čiji je plod Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, Veber navodi da ima „pogrešan koncept“ i ocenjuje da „neće biti uspešna“.

„Ta inicijativa je napravila veliku štetu, ohrabrila je Beograd udovoljavanjem Vučiću i omogućila mu da radikalizuje i eskalira situaciju, a podstakla je i sumnjičavost Kosova prema zapadnim pregovaračima, što je dovelo do eskalacije“, rekao je Veber.

Povodom oružanog sukoba naoružane grupe Srba i kosovske policije u selu Banjska, na severu Kosova, 24. septembra, Veber je kazao da strahuje da će EU ostati na „praznom insistiranju“ da se podrobno istraži šta se desilo i optužio vrh vlasti Srbije da stoji iza napada.

„Ako vrh vlasti Srbije ne stoji iza odluke da se započne napad, sigurno je da je vrh vlasti Srbije duboko umešan u treniranje i opremanje te bande. Vlasti Srbije su umešane u napad u Banjskoj. Svu odgovornost za napad preuzeo je na sebe Milan Radoičić, pa je pušten na slobodu. To je inscenirana komedija“, rekao je Veber.

Ocenio je da će biti nastavljeno odugovlačenje strana u dijalogu, pre svega Beograda, izrazivši uverenje da Sporazum o putu ka normalizaciji odnosa Kosova i Srbije neće biti primenjen u narednih godinu dana, i da neće doći ni do formiranja Zajednice srpskih opština (ZSO).

„Vučić će sigurno odugovlačiti formiranje vlade do izbora za Evropski parlament (u junu), a zatim i do predsedničkih izbora u SAD (u novembru). Siguran sam da Vučić polaže nade da će (bivši predsednik Donald) Tramp ponovo biti izabran i do tada će nastojati da odugovlači“, dodao je.

(Beta)

