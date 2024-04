Boki 13 podneo zahev sudu za ponavljanje krivičnog postupka u slučaju Reket

Makedonski šoumen Bojan Jovanovski – Boki 13 je danas Osnovnom krivičnom sudu u Skoplju podneo zahtev za ponavljanje postupka u slučaju „Reket“ u kojem je osuđen na devet godina zatvora, ali mu je krajem prošle godine prekinuto izdržavanje zatvorske kazne zbog lošeg zdravlja.

Jovanovski je novinarima ispred Osnovnog krivičnog suda u Skoplju rekao da traži „fer šansu da dokaže svoju nevinost“ i da je zahtev za ponavljanje postupka podneo na osnovu novih dokaza koji nisu upotrebljeni u postupku pred Krivičnim sudom.

Ocenio je da slučaj „Reket“ nije raščišćen, već je bilo „suđeno na osnovu spekulacija“ i da je taj slučaj posledica „političke konstelacije pritisaka“.

Najavio je da će uskoro podneti čvrste dokaze posebno protiv bivšeg premijera Severne Makdonije Zorana Zaeva koji je, kako je rekao, direktno komunicirao sa svim licima koja su kriminalno pogođena delovanjem Specialnog tužilaštva za prisluškivane razgovore.

Istakao je da je najvažnije da se utvrdi gde je završio novac u toj aferi, a to „zna nekoliko političara“, a donekle to zna i on.

Rekao je da su se novi dokazi pojavili sa pravosnažnošću presude Građanskog suda u Skoplju da odbaci tužbu biznismena Jordana Kamčeva protiv njega i bivše specijalne tužiteljke za prisluškivane razgovore Katice Janeve, kojom je Kamčev tražio da mu nadoknade 1,5 miliona evra iz slučaja „Reket“.

On je u slučaju „Reket“ 18. juna 2020. posle šestomesečnog suđenja osuđen na devet godina zatvora zbog krivičnih dela protivzakonit uticaj i pranje novca, a bivša specijalna tužiteljka za prisluškivane razgovore Katica Janeva na sedam godina zbog zloupotrebe službenog položaja i ovlašćenja. Vrhovni sud je 1. juna 2022. potvrdio te kazne.

Suđenje u slučaju „Reket“ koje je izazvalo veliku pažnju u javnosti, počelo je 3. decembra 2019. godine u krivičnom sudu u Skoplju, a pored Jovanovskog i Janeve, bio je optužen i Zoran Milevski, koji je na prvom ročištu priznao krivicu i dobio tri godine zatvora.

(Beta)

