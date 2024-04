Direktor Bete na predstavljanju medijskog izveštaja agencije Sinhua

Direktor novinske agencije Beta Radomir Diklić izjavio je na današnjem predstavljanju izveštaja kineske novinske agencije Sinhua, o negovanju globalne zajednice zajedničke budućnosti, održane u Beogradu, da su agencijski novinari prva brana lažnim vestima, pazeći da ne nameću svoje ili mišljenje jedne društvene grupe čitaocima.

„Mi se u Beti držimo jedne stare definicije agencijskog novinarstva da je vest svetinja, a da su komentari stvar izbora pojedinca“, kazao je Diklić na medijskom i naučno-istraživačkom seminaru, na kojem su učestvovali predstavnici vlada, medija i akademske zajednice Kine i Srbije.

Jedan od osnivača Bete, koja ove godine obeležava 30 godina rada, kazao je da je za njen nastanak zaslužna odluka novinara da brane integritet i dostojanstvo novinarstva i da u tome opstaje, u ambijentu brzog protoka informacija, kada „izvori informacija“ postaju i društvene mreže.

„U takvom ambijentu uloga novinskih agencija je često osporovana i minimizirana sve do ideje da je to prevaziđena forma novinarstva. Međutim cilj ostaje integritet To je najteže stečeni kapital jedne novinske agencije, gradi se godinama, a može se izgubiti u jednom danu, a kupci vesti Bete i Sinhue znaju da su vesti koje plaćaju tačne i proverene“, naglasio je Diklić.

Dodao je da saradnja Sinhue i Bete počinje od decembra 2021. godine i da ta saradnja doprinosi prosečnom građaninu Srbije da ne doživljava Kinu kao neku daleku zemlju, već kao modernu i ekonomski jaku državu.

„Mala Beta i velika Sinhua daju kroz svoju svakodnevnu saradnju pravi primer promocije vrednosti koje odlikuju Srbiju i Kinu. Mi novinari smo učesnici stvaranja povoljne ili manje povoljne klime u društvu, za promovisanje novih ideja i otvaranje novih horizonata, a imamo i edukativnu ulogu kada je reč o saradnji geografski udaljenih i civilizacijski različitih naroda, kao što su građani Kine i Srbije“, kazao je direktor Bete.

(Beta)

