Đilas apelovao na poslanike da podrže zakon o roditelju-negovatelju

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas ponovo je apelovao na sve poslanike u skupštini Srbije da prihvate predlog SSP-a i usvoje Zakon roditelj-negovatelj koji bi roditeljima dece sa posebnim potrebama omogućio da imaju platu, da imaju mogućnost da ostvare penziju i da mogu da se više bave svojom decom.

Đilas je povodom roditelja dece iz Bačke Palanke koji su krenuli peške za Beograd za televiziju Nova S podsetio na objekat koji je izgrađen u vreme kada je bio gradonačelnik i u koji su se, kako se nada, uselili korisnici, koji je bio za tu decu da dolaze, da se navikavaju na taj prostor, na ljude koji sa njima rade i da jednog dana kada roditelja ne bude nastave tu da žive.

„Mislim da su to najvažnije stvari i da treba svi zajedno oko toga neko jedinstvo da postignemo u ovoj zemlji“, istakao je Đilas.

Govoreći o iskopavanju litijuma, on je ponovio stav da je jedina garancija da se projekat litijuma ne pokrene jeste da se promeni SNS vlast.

„Ono što mi imamo i ono što nama ne mogu da oduzmu je istina. Mi sa njima možemo da se borimo samo istinom jer sve što oni govore je laž. Moram da podsetim da je pred petooktobarske promene tadašnja stranka Aleksandra Vulina, Jul, izašla sa predlogom zakona protiv terorizma i u tom predlogu su pod terorizam bili podvedni i protesti na ulici i blokade. Oni su se pred kraj vlasti bacili na terorizam vidimo da i sadašnja vlast to radi, tako da očekujem da i njihov kraj bude blizu“, naveo je Đilas.

Istakao je da će SSP dve stvari sprovesti kada bude vlast, jedna se tiče ekonomskih stvari, a to je zabrana izvoza ruda i minerala iz Srbije, jer to sad Ziđin uveliko radi.

Druga stvar tiče se Zakona kojim će svim tim kompanijama koje na neki način utiču na zdravlje ljudi, biti dat rok da to isprave, a onima koji to ne urade država će oduzeti imovinu, platiće im to koliko su dali.

„Nijedna ozbiljna država ne može da dozvoli da neko ugrožava zdravlje njenih građana. To je najvažnije“, zaključio je Đilas.

(Beta)

