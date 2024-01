Đilas o izveštaju SE: Istina je, kao i obično, potpuno suprotna od onoga što priča Vučić

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da izveštaj Saveta Evrope (SE) potvrda zaključka opozicije i nevladinog sektora na čelu sa Crtom koji je posmatrao izbore, da su izbori bili nepravedni, nepošteni i nefer i potpuno je suprotan od onog što priča predsednik Srbije Aleksandar Vučić i „prorežimski mediji“.

„Svesni smo svi u SSP da polovina Srbije nikada neće čuti šta je Evropa zaista rekla o izborima i ta činjenica jasno pokazuje u kakvim okolnostima se sprovode izbori i odvija politički život u Srbiji. Zato je neophodan dolazak posebne međunarodne komisije koja će izanalizirati sve dokumentovane oblike krađe izbora i dati predloge uslova pod kojim bi se u najkraćem roku održali novi, odnosno pravi izbori u Srbiji“, naveo je Đilas u pisanoj izjavi.

On je preneo i deo zaključaka i preporuka posmatračke misije Saveta Evrope koji se nalaze u izveštaju, kojem Vučić i deo medija pristupa „lažima kao potvrdu Evrope da su izbori u Srbiji bili fer i pošteni“.

„Tako smo vodili na Kosovu 5:0, tako smo imali najveći ekonomski rast u Evropi, tako smo pobedili inflaciju, tako smo najbolje prošli u vreme korone, tako lekari primaju već godinama platu veću od 1.000 evra, tako se više ljudi vrati u Srbiju nego što iz nje ode… Jedini problem za Vučića i ekipu je to što za raziliku od svih ostalih tema na ovoj temi o tome da vlast govori istinu ili laže ne odlučuje on nego to ocenjuje neko ko nije iz i ko nije u Srbiji“, poručio je Đilas.

On je, između ostalog, iz izveštaja citirao i da je „delegacija SE obaveštena o verodostojnim navodima o manipulaciji glasanjem, uključujući migraciju birača -posebno državljana Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine koji imaju srpsko državljanstvo – i fantomske glasače, što je izazvalo postizborne proteste i da se takve sumnje i navodne nepravilnosti moraju ozbiljno razmotriti, istražiti na transparentan i inkluzivan način i ispraviti.

Ovi navodi, kako je još rečeno, „koji su se pre svega ticali lokalnih izbora, takođe su jasno uticali na opšte poverenje u izborne procese, uključujući i parlamentarni nivo“.

„Delegacija u potpunosti podržava predstojeću posetu Kongresa lokalnih i regionalnih vlasti zemlji, u cilju rešavanja izbornih pitanja koja se odnose na lokalne izbore i izborno okruženje u kome se regulišu lokalni izbori i navodi o prevarama i kako bi se sa vlastima razgovaralo o načinima da se unapredi zakonodavstvo i praksa u ovom pogledu, posebno uoči daljih lokalnih izbora planiranih 2024. godine u Srbiji“, preneo je Đilas.

(Beta)

