Đilas: Pitanje litijuma je razlog za raspisivanje izbora

Predsednik Stranke slobode i pravde Dragan Đilas izjavio je danas da je pitanje litijuma razlog za raspisivanje izbora, jer je vlast posle izbora promenila stav.

„Podsetiću vas da je Aleksandar Vučić rekao da nema potrebe za novim izborima četiri godine. Ali ova stvar je dokaz da su s jednom pričom izašli na izbore, a danas imaju drugi stav. Slagali ste birače – to je osnov za izbore. Ali ne za izbore pod uslovima kao prošli put, nego da se izborimo bar za deo poboljšanja izbornih uslova“, kazao je Đilas za N1.

Komentarišući najavu da će naredna sednica Skupštine Srbije biće održana u ponedeljak, a na dnevnom redu biće reblans budžeta za ovu godinu, Đilas je rekao da će biti zanimljivo da „ljudi čuju gde se sve troše pare“.

„Dakle, da vidimo zašto u rebalansu budžeta Vućić i (ministar Siniša) Mali ne mogu da nađu 250 miliona evra za prosvetne radnike, a mogu da nađu milijardu evra za regionalne puteve, 17 miliardi evra za EXPO, za fudbalski stadion u Beogradu i slično“, naveo je Dragan Đilas.

Komentarišući izjave predstavnika vlasti da opozicija hoće da uništi rudarstvo, on je rekao da „postoje ekstremisti koji se tako ponašaju, ali da to nije opozicija“.

„Naravno da ima takvih ljudi – kada ih slušate, ispada da treba da ugasimo Rudarsko-geološki fakultet. To se neće desiti, ali ne treba ni razvoj Srbije bazirati na otvaranju 50 ili 100 novih rudnika. Razvoj Srbije treba bazirati na onome što jeste naša prednost- treba da čuvamo te vode jer ih neće biti, jer će brzo cena litra vode biti kao litar goriva“, rekao je Đilas.

Odgovarajući na pitanje šta očekuje od sednice posvećene iskopavanju litijuma, on je rekao da da će, ukoliko predstavnici vlasti ne budu glasali za zakon protiv iskopavanja litijuma, na sledeće izbore ići sa porukom da građanima Srbije nude budućnost „sa litijumom ili borom“.

„Rekao sam, papir na kojem piše ‘Zabranjuje se iskopavanje i istraživanje litijuma i bora u Srbiji’, to smo mi, opozicija. Gospodo, ako za to ne dignete ruku, vi ste za iskopavanje litijuma. I onda ćete sledeći put ići na izbore s tim da ljudima nudite budućnost sa litijumom ili borom. To je to“, rekao je Đilas.

(Beta)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com