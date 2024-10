Đilas (SSP): Litijum se neće kopati, Vučić ne može da naziva ljude ‘idiotima’ ako su protiv rudnika

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas poručio je danas u Skupštini Srbije predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću da ne može ljude koji su protiv rudnika litijuma nazivati „imbecilima i idiotima“ i poručio u ime svoje stranke da se litijum u Srbiji neće kopati.

„Zaustavi se hladnom vodom, po mogućstvu iz Jadra. Prestani da vređaš i pričaš kako se plašimo tebe i tvoje glave. Niko od ljudi koji sede ovde u sali se tebe ne plaši. Tebe se plaše samo ovi tvoji, jer od tebe zavise“, rekao je on.

Đilas je pozvao i premijera Srbije Miloša Vučevića da se zaustavi i ne govori kako on (Đilas) i predstavnik Udruženja „Ne damo Jadar“ Zlatko Kokanović hoće da „ubiju predsednika Vučića, njegovog oca, brata, sina“ samo zato što su, kako je naveo, „kao i milioni ljudi, protiv iskopavanja litijma“.

Potom se obratio i predsednici Skupštine Srbije Ani Brnabić, koja nije bila prisutna u tom trenutku njegovog izlaganja, da ne može nijednog poslanika da naziva „bahatom, mizogenom barabom koja se bogatila na deci“.

„Još i neke ružnije stvari ste rekli pominjući i moju decu, samo zato jer sam izgovorio istinu da je vlast prevarila birače, jer je pre izbora tvrdila da se odustalo do projekta iskopavanja litijuma, a sada radi suprotno“, kazao je on.

Naveo je da su ozbiljni ekonomski stručnjaci, profesori Ekonomskog fakulteta, „kojima se ministarka rudarstva Dubravka Đedović Handanović podsmeva“, rekli da bi Srbija od litijuma prihodovala oko 700 miliona evra za 40 godina.

„Međutim, ni taj iznos od oko 700 miliona evra ne bi bio profit Srbije, jer je ulaganje u infrastrukturu koja je potrebna za realizaciju ovog projekta veća od tog iznosa“, kazao je on.

Naveo je i da ljude danas u Srbiji ne interesuje ko je doveo Rio Tinto.

„Njih interesuje ko će mu reći da treba da ode, da ne kažem ko će ga oterati. A to vi nikada nećete uraditi jer ne smete zbog svega što ste obećali. Mi smemo, jer nikome ništa obećali nismo i to ćemo i uraditi, jer ništa nije važnije od Srbije“, rekao je on.

Poslanici u Skupštini Srbije već četvrti dan raspravljaju o Predlogu izmene Zakona o rudarstvu i geološkim istraživanjima, kojim je predložena zabrana iskopavanja litijuma.

(Beta)

