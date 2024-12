Đilas (SSP): Srbiju ne uništavaju građani i studenti koji protestuju već Vućić i SNS

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas rekao je danas da nisu tačne tvrdnje predsednika Srbije Aleksandra Vučića da građane, studente i srednjoškolce neko plaća da protestuju, istakao je da oni se uništavaju zemlju te da je aktuelna vlast „uništila prosvetu, zdravstvo i pravosuđe“.

Đilas je u pisanoj izjavi naveo da je Vučić kriv za uništavanje zemlje i da se uplašio od studenata i nezadovoljnog naroda.

„One koji su , ove zemlje si naterao da ustanu i da brane zemlju u kojoj žele da žive. Zato si u strahu, ne biraš sredstva, pa i ono najlepše što imamo, mladost Srbije, pokušavaš da oblatiš. Nećeš u tome uspeti“, poručio je Vučiću predsednik SSP.

Po njegovim rečima, netačne su Vučićeve tvrdnje da neko spolja uništava Srbiju i u to ulaže veliki novac.

„Tvoja je obaveza kao predsednika države da kažeš narodu ko nas napada. Ukoliko to ne uradiš onda si izdao zemlju i narod čiji si predsednik“, naveo je Đilas.

Dodao je da je Vučić pre godinu dana rekao da će saopštiti do Božića 2024. godine koja se velika sila „brutalno mešala u izbore“ održane decembra 2023, ali da to nije učinio do danas.

„Kad je Božić prošao, rekao si da spremaš dosije da ti treba još malo vremena. Prošlo je od tada skoro godinu dana, a od dosijea ništa. Slagao si, kao i mnogo puta do sada. Građani Srbije nikada nisu saznali koja je zemlja pokušavala da pokrade izbore u Srbiji. Nisu, iz jednog prostog razloga – izbore u Srbiji ste krali samo ti i Srpska napredna stranka“, poručio je Đilas Vučiću.

(Beta)

