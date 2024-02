Đurović za Betu: Nesreća kod Preševa pokazatelj da krijumčarenje ljudi nije zaustavljeno

Izvršni direktor Centra za zaštitu i pomoć tražiocima azila Radoš Đurović ocenio je danas da je saobraćajna nesreća, u kojoj je u ponedeljak uveče kod Preševa stradalo troje migranta, ilustrativno ukazala da krijumčarenje ljudi „nije zaustavljeno i da se i dalje razvija“.

Troje migranata je prošle noći stradalo u saobraćajnoj nesreći u blizini Preševa, a među povređenih 12 osoba je i vozač, koji je uhapšen zbog sumnje za krijumčarenje ljudi, preneli su beogradski mediji.

„Taj događaj je ukazao da krijumčarenje nije zaustavljeno i da se ono razvija i da poprima sve opasnije oblike po život, zdravlje i bezbednost ljudi koji se krijumčare“, rekao je Đurović za agenciju Beta.

Kazao je i da, „isto tako, krijumčarenje postaje sve unosniji posao“, te da, „što je teže preći granicu, to oni (krijumčari) više zarađuju“.

„Naravno, ovi rizici su postojali i ranije, a slične situacije su se dešavale i pre, ali kad god bi došlo do pokušaja da se neka migrantska ruta zaustavi, onda bismo bili svedoci ovakvih situacija“, kazao je Đurović.

Kako je dodao, takve saobraćajne nezgode se dešavaju onda kada vozači koji učestvuju u krijumčarskim grupama žure, ne bi li što pre pobegli, odnosno napustili jedno mesto i otišli na drugo, a da prevezu migrante i izbegnu policiju.

„Pri velikim brzinama u noćnim časovima dešavaju se ovakve nesreće. Podsetiću da ih je i ranije bilo i da i dan danas imamo izvestan broj ljudi koji su žrtve takvih nesreća, koji su zadobili ozbiljne povrede i ostali gotovo zauvek u Srbiji“, dodao je on.

Prema njegovim rečima, tek će se videti, šta će biti sa povređenima u Preševu i kakve će posledice od povreda imati, kako i gde će biti smešteni.

„To su ljudi koji još nisu regulisali svoj status. Ne znamo da li će tražiti azil ili neće, od toga u mnogo čemu zavisi njihova sudbina u Srbiji“, kazao je Đurović.

Napomenuo je i da „migracija nije stala“, te dodao da je saobraćajna nesreća kod Preševa „samo jedan od ilustrativnih pokazatelja koliko je jaka i intenzivna“.

Ukazao je i da su sada migracije (iz Srbije) sada uglavnom usmerene ka Bosni i Hercegovini, te podsetio da migranti ulaze u Srbiju iz pravaca Severne Makedonije i Bugarske.

„Nije došlo do smanjenog intenziteta (migracija), ljudi ulaze kontinuirano kod nas, a naravno, sa toplim vremenom, očekuje se i da ona bude intezivirana „, dodao je Đurović.

Kazao je i da, po podacima sa terena, „ljudima, u proseku treba deset dana da od Turske dodju do juga Srbije“, tako da, kako je ocenio, „krijumčarski lanci nisu pokidani i funkcionišu“.

„Na teritoriju Severne Makedonije je (sa teritorije Srbije) proterano oko 70 ljudi, a mnogi od njih su bili samo u donjem vešu.. i oni su bili gurnuti preko naše teritorije u Severnu Makedoniju“, kazao je Đurović.

Prema njegovim rečima, o tome su izvestile organizacije koja pružaju pomoć izbeglicama u Severnoj Makedoniji.

„Mi istražujemo slučaj, pokušavamo da dođemo do nekog od ljudi koji su na ovaj način gurnuti iz Srbije i da vidimo ko je za to kriv i šta se tu desilo, jer ovo je jedan od presedana da se veliki broj ljudi ponizi na taj način i da bosi ili samo u čarapama budu proterani sa naše teritorije“, kazao je on.

Prema njegovim rečima, to je neprihvaljtivo i kažnjivo po domaćim propisima.

„Još ne možemo da govorimo ko stoji iza svega i šta se sve dešavalo ali to je praksa koja nije prihvatljiva a i kažnjiva je po našim propisima“, rekao je Đurović.

(Beta)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.