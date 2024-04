Dragan Đilas i Miloš Jovanović: Prava opozicija neće izaći na beogradske izbore 2. juna

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas i predsednik Nove Demokratske stranke Srbije (Novi DSS) Miloš Jovanović složili su se večeras da „prava opozicija“ neće izaći na nove beogradske izbore 2. juna.

Đilas, čiji je SSP deo koalicije „Srbija protiv nasilja“, rekao je u večerašnjem „Utisku nedelje“ da izborni uslovi nisu promenjeni, a da je opozicija pokušala sve – od razgovora, do žalbe Ustavnom sudu, preneo je portal Nova.rs.

„U preporukama ODIHR-a piše da inicijative za promene, a kako bi izbori bili koliko-toliko fer, treba da budu dovoljno unapred i piše u istoj rečenici da treba da bude na osnovu širog političkog konsenzusa. Da li ima konsenzusa? Nema“, ocenio je on.

Prema njegovim rečima, opozicija je pre tri nedelje tražila razgovore, 1. aprila su pozvani na Kolegijum skupštine Srbije o preporukama ODIHR-a, a novi beogradski izbori su raspisani već dva dana kasnije.

„Nema takvih izbora, a oni koji su prava opozicija na takve izborne neće izaći i to će biti naš čin borbe“, kazao je lider SSP-a.

Đilas je naveo će opozicija „uraditi sve da izborni uslovi promene“, i dodao da očekuje da ih građani u tome podrže.

„U ovakvim izbornim uslovima ne vidim kako volja građana ponovo neće biti pokradena“, naveo je Đilas.

Predsednik Nove DSS Miloš Jovanović, koji je deo koalicije „NADA“, naveo je da „to što vlast želi da organizuje 2. juna nisu izbori“.

„Mi nećemo imati izbore 2. juna, to što vlast želi da organizuje to nisu izbori, to je simulacija… Greška je to nazivati izborima. Igrajte se sami, a mi imamo plan“, kazao je Jovanović i dodao da „tu nema minimum uslova za fer i poštene izbore“.

On je ocenio da u Srbiji nema fer i poštenih izbora još od 2016. godine i dodao da od početka višestranačkog sistema u Srbiji ne zna da je „nekom bila potrebna Arena“.

„To su sve, samo ne uslovi, tako jedno društvo proklizava u jednu vrstu diktature. Dokaz za to je da oni i dalje ne staju sa tim, te imamo primer Male Krsne“, naveo je Jovanović.

Politikolog Boban Stojanović ocenio je da izbori u Srbiji nisu slobodni i pošteni i da će izbori 2. juna biti još „jedni izbori sa poznatnim pobednikom“.

„Ja bih rekao da smo došli u jednu situaciju gde su ljudi mnogo besni, makar deo ljudi koji ne veruju slepo Aleksandru Vučiću, a sa druge strane su potpuno u beznađu i nikad više demotivisani za politički aktivizam… Građani su nesnađeni i ne razumeju, ni ja baš nisam siguran šta je plan i ideja“, rekao je Stojanović.

