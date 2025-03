Dragan Đilas: Vlast koja je spremala krvoproliće neće ispuniti zahteve studenata

Predsednik Stranke slobode i pravde (SSP) Dragan Đilas izjavio je danas da vlast koja je 15. marta spremala krvoproliće nikada neće ispuniti zahteve studenata.

Đilas je u intervjuu agenciji Beta kazao da je pobuna koju predvode studenti zahvatila celu Srbiju i da će sigurno uskoro doći do promene vlasti.

„Pobuna naroda koju predvode studenti zahvatila je celu Srbiju. Koliko je nezadovoljstvo pokazuje činjenica da je 15. marta bilo nekoliko puta više ljudi na ulicama nego 5. oktobra. Naravno, vlast se ne menja na ulici nego na demokratskim i poštenim izborima do kojih možemo doći kroz prelaznu vladu“, rekao je on.

Ocenjujući odnos vlasti prema učesnicima protesta i zahtevima studenata, Đilas je kazao da je aktuelna vlast u Srbiji diktatorska i kriminalna.

„Predvodi je čovek (Aleksandar Vučić) koji da ima jednog pravog prijatelja taj bi ga uzeo za ruku i odveo kod lekara. Takvi ljudi su spremali krvoproliće 15. marta. Okupili su kriminalce u Pionirskom parku koji su bili spremni i da pucaju. Upotrebili su zvučno oružje… Oni nikada neće ispuniti studentske zahteve jer bi to značilo da većina njih sama ode u zatvor“, naglasio je predsednik SSP-a.

Na pitanje da li postoji opasnost od sukuba većih razmera, uz opasku da predstavnici vlasti svakodnevno prete učesnicima protesta, Đilas je kazao da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić spreman da ubija da bi sačuvao vlast.

„Naravno. I to ne zbog onih koji protestuju jer je posle četri meseca jasno da je protest potpuno miran. Zna se ko je slao kriminalce na ljude na blokadama, ko je opravdavao gaženje studenata, ko im je palicama lomio vilice… Zna se ko je okupio kriminalce u Ćacilendu i postavio policiju da ih čuva. Zna se ko je upotrebio zvučno oružje i ko stalno najavljuje da će pozvati svoje pristalice da se suprostave teroru koji samo on vidi“, rekao je.

Uplašen brojem ljudi 15. marta, dodao je, kao poslednja kukavica Vučić je odustao od, kako je govorio, najvećeg mitinga u istoriji Beograda 28. marta, iako ga je javno zakazao.

„Shvatio je da bi ispao smešan i da bi prošao kao u Nišu. Ali ne treba ga potcenjivati. Pre godinu dana sam rekao da bi ubijao da sačuva vlast. To mislim i danas“, istakao je.

Komentarišući odnos Evropske komisije i ostalih međunarodnih faktora prema događajima u Srbiji, Đilas je rekao da se Evropska unija i njeni lideri prema Srbiji ponašaju licemerno.

„Podržavaju Vučića iako on krši sve vrednosti na kojima EU počiva. Takvim ponašanjem su postali nebitni i skoro niko u Srbiji više ne obraća pažnju na to šta misle Ursula, Makron, Šolc… Naravno ima i onih ljudi koji govore istinu o Srbiji, ali se njihov glas ne čuje dovoljno. Bilo kako bilo, mi ćemo se za našu slobodu izboriti sami i nikome ništa nećemo dugovati“, naveo je.

Upitan da li je Srbija bliža izborima ili formiranju nove vlade, Đilas je kazao da je Srbija najbliža potpunom haosu i anarhiji.

„I to brine svakoga ko u Srbiji živi. Kao odgovorni ljudi predložili smo formiranje prelazne vlade, što podržava veliki deo naroda, ali to vlast odbija. Tu ideju napadaju i neki neogovorni pojedinci koji jesu za promenu vlasti, ali ne daju nikakav plan kako će do toga doći. Bez obzira na sve verujem da će na kraju naš predlog biti prihvaćen“, smatra predsednik SSP-a.

Komentarišući to što je vlast odbila predlog dela opozicije o formiranju vlade narodnog poverenja, Đilas je rekao da samo oni koji ne vole Srbiju mogu da budu protiv povratka normalnosti.

„Takva vlada bi spremila zemlju za fer izbore, a postavljenjem specijalnog tuzioca omogućila ispunjenje studentskih zahteva. Samo neko ko ne voli svoju zemlju može da bude protiv toga da ljudi koji su eksperti vode najvažnija ministarstva i omoguće povratak normlanosti u Srbiju“, ocenio je.

Na pitanje šta će buduća vlast zateći nakon višegodišnje apsolutne vladavine Srpske napredne stranke i Aleksandra Vučića, Đilas je kazao da je Srbija izjedena korupcijom i kriminalom.

„Zateći će zemlju izjedenu korupcijom i kriminalom, prezaduženu, ekonomski razorenu, s lažiranim podacima o BDP-u i proseku plata. Zateći će teško stanje u prosveti i zdravstvu, razoreni EPS, uništen Telekom… Ali zateći će i milione ljudi u Srbiji kojima će se u očima videti nada i spremnost da menjaju sve što je loše“, zaključio je Đilas.

(Beta)

