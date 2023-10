Drecun: Beograd brzo da sprovede istragu i da dokaže da nije povezan s naoružanom grupom u Banjskoj

Predsednik Odbora Skupštine Srbije za Kosovo i Metohiju Milovan Drecun ocenio je danas da zvanični Beograd, nakon sukoba grupe Srba sa kosovskom policijom u selu Banjska, „sada jedino može da veoma brzo sprovede istragu“ o onome što se desilo.

Beograd, kako je Drecun rekao za RTS, mora da „odbije sve pokušaje Prištine i mnogih na političkom Zapadu da uvežu državu Srbiju sa ovom naoružanom grupom, sa njenom pripremom, obukom, naoružavanjem, ubacivanjem na sever Kosova“.

„Jer ako se to ne uradi, onda će Beograd biti podvrgnut nekim merama koje se već traže od mnogih na političkom Zapadu“, rekao je Drecun.

Prema njegovim rečima, već je smanjeno prisustvo i zaustavljeno raspoređivanje trupa Vojske Srbije uz administrativnu liniju sa Kosovom i Metohijom, a pokrenuta je i istraga i priveden je glavni osumnjičeni za organizaciju grupe iz Banjske, bivši potpredsednik Srpske liste Milan Radoičić.

„Odmah se prionulo istrazi, priveden je Radoičić, ta istraga već pokazuje da je oružje nabavljano izvan Srbije, da su to ilegalni kanali i da se radi o švercu naoružanja. Ako rezultati te istrage budu prihvaćeni, ako se pokaže da država Srbija nije umešana u sve to, to će biti veoma dobar korak“, ocenio je Drecun i naveo da je samo pitanje čija će verzija događaja biti prihvaćena.

Komentarišući najavu predsednice Kosova Vjose Osmani da će u narednim danima „objaviti dokaz da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić dao naređenje za Banjsku“, Drecun je kazao da Priština „priprema fabrikovanje nekakvih navodnih dokaza“ i da preko Radoičića „želi da dođe do Vučića i do eliminisanja Srpske liste“.

U sukobu grupe Srba sa Kosova i Metohije sa kosovskom policijom u selu Banjska, 24. septembra, ubijen je albanski policajac i troje Srba, a Radoičić je preuzeo odgovornost za organizaciju te grupe, nakon čega je priveden u Beogradu 3. oktobra.

(Beta)

