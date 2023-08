Dveri pitaju ko će prevoziti građane kada 200 vozača ode na radničke sportske igre

Stranka Dveri upitala je danas gradonačelnika Beograda Aleksandra Šapića i predsednika Skupštine grada Beograda Nikolu Nikodijevića ko će prevoziti stotine hiljada ljudi gradskim prevozom kada više od 200 vozača Gradsko saobraćajnog preduzeća (GSP) ode na radničke sportske igre van Srbije i šta će preduzeti da spreče kolaps na ulicama sledeće nedelje kada počne nova školska godina.

Odbornica u Skupštini grada te stranke Radmila Vasić u pisanoj izjavi kazala je da Samostalni sindikat GSP „Beograd“, Saobraćajni sindikat GSP „Beograd“, kao i Sindikat ZR GSP „Beograd“, u isto vreme, od 4. do 10. septembra odvode na radničke sportske igre preko 200 vozača.

Vasić je upitala i kako direktor GSP-a Zoran Šarac odobrava takvo stanje, kao i da li je to možda posledica sukoba između Šapića i bivšeg zamenika gradonačelnika Gorana Vesića.

Dodala je i da „štagod da je pitanju“, Beograđani i svi drugi koji dolaze u Beograd ne smeju da budu kolateralna šteta lošeg rukovođenja GSP-om.

Vasić je istakla da Dveri nisu protiv radničkih sportskih igara, kao i da one treba da se održavaju jer stvaraju pozitivnu klimu u kolektivu i dovode do boljih rezultata rada.

Dodala je i da se Dveri zalažu za striktno poštovanje Zakona o radu i potpisanog Kolektivnog ugovora, sve beneficije, lečenje i oporavak zaposlenih, ali i da su protiv zloupotreba u tome i izazivanja problema po pitanju bezbednosti u javnom prevozu i veštačkog pravljenja saobraćajnog kolapsa na štetu putnika.

„Pored početka školske godine, GSP ‘Beograd’ ima obavezu da obezbedi i dodatnih 30 vozila za Svetsko prvenstvo u veslanju koje se održava od 3. do 10. septembra. To znači da će GSP ‘Beograd’ od 3. septembra biti u ozbiljnom deficitu sa vozačima i oni koji ostaju da rade moraće da pokriju smene kolegama koji su na sportskim igrama, biće premoreni, što će predstavljati bezbednosni rizik i po same vozače i po one koji se prevoze javnim prevozom“, kazala je ona.

Upitala je i ko će odgovarati za katastrofalno stanje u tom preduzeću zbog „enormnog duga“ koje ima i ko će odgovarati za ugrožavanje bezbednosti u javnom prevozu.

„Srpski pokret Dveri jasno osuđuje ovaj pokušaj ugrožavanja bezbednosti putnika, ugrožavanje reda vožnje, zahtevamo odgovornost i tražimo da se spreči mogući saobraćajni kolaps u javnom prevozu početkom nove školske godine“, stoji u saopštenju.

(Beta)

