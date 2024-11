Ejdus: Živimo u tiraniji jednog čoveka, ljudi koji žele promene su umorni od razdeljene opozicije

Jedan od osnivača ProGlasa, profesor na Fakultetu političkih nauka Filip Ejdus ocenio je da je jedini način da opozicja nešto napravi u tome da ostave po strani svoje lične i stranačke ambicije i u situaciji zarobljene države manje važne ideološke razlike.

„Prioritet treba da bude oslobođenje države iz kandži partokratije i mafije. Ljudi koji žele promene u Srbiji su umorni od razdeljene opozicije u kojoj ima više poglavica nego Indijanaca“, rekao je Ejdus u intervjuu za nedeljnik NIN.

Govoreći o najvećim problemima Srbije, ukazao je prvo na „rušenje institucija i stvaranje jednopartijske države i tiranije jednog čoveka, koji je zarobio sve institucije, od najviših pa do svake mesne zajednice“.

Upozorio je da u poslednje vreme postoje očigledna nastojanja da se i univerzitet, kao jedan od poslednjih bastiona slobodne, kritičke misli, takođe stavi kod kontrolu i za to se koriste razna sredstva, uključujući studentske organizacije.

„Srbija je danas spin diktatura u kojoj se vlada pomoću agresivnog i konstantnog medijskog izvrtanja činjenica i dezinformisanja, zastrašivanjem političkih oponenata, njihovom getoizacijom, oduzimanjem medijskog kiseonika svima koji drugačije misle, kako bi se stvorio prostor u kome je moguće da se reprodukuje paralelna realnost“, rekao je Ejdus.

On je naveo da je ProGlas posle junskih izbora krenuo u stvaranje jednog društvenog fronta za sistemske promene, kao i da je do ovog trenutka preko 20 lokalnih organizacija i grupa građana pristalo da se uključi u taj front.

„Cilj je da zajednički osmislimo program svega onoga što bi trebalo da se uradi nakon promene Vučićevog režima. Mislimo da je to važno zato što će veliki broj ljudi reći da opozicija zna samo protiv čega je, a da nemaju nikakav jasan program. Ova vizija bi trebalo da pomogne da se opoziciona Srbija ujedini i oko nekog programa nužnih sistemskih reformi koje bi bile prihvatljive širokom spektru aktera i građana, od levice, preko centra, do desnice“, rekao je Ejdus.

Prema njegovim rečima, da bi opozicija bila sposobna da pobedi na izborima, „za početak bi bilo dobro da se ujedini u neki novi savez ili konfederaciju“.

„Ne možemo možda da dođemo do jedne stranke u jednom koraku, ali mogu da postoje neki međukoraci koji vode čvrstom jedinstvu, kazao je Ejdus“.

„Jedino tako je moguće pobediti režim čija je glavna taktika, pored konstantne proizvodnje laži, Divide et impera, odnosno zavadi pa vladaj. Pogledajte u Poljskoj, nije tamo Stranku prava i pravde, koja je na sličan način zarobljavala državu, pobedila jedna stranka, već je to bila vrlo široka građanska koalicija. To je i ovde realnija varijanta nego da jedna od postojećih stranaka sa pet odsto volšebno skoči na 25. Oni očigledno to još nisu shvatili“, objasnio je Ejdus.

Suština je, ukazao je, da svi znaju šta treba da se uradi.

„Trebalo bi da se udruže sve opozicione snage u jednu ili dve kolone, jednu koja bi okupila levicu i levi i desni centar i drugu na kojoj bi bila desnica, koja meni nije bliska, ali mislim da i oni mogu i treba da pomognu ako imamo zajednički interes da se pluralizuje zemlja i obnovi demokratija“, poručio je Ejdus.

(Beta)

