Akcenat sajma automobila u Beogradu na „eko“ vozilima

BEOGRAD – Uvoznici i prodavci automobila i danas su, dan pre otvaranja beogradskog salona automobila „ĐOR BG ECO CAR SHOW 07“, održali pres konferencije na kojima su predstavili najnoviju ponudu.

Od 12. do 15. maja pod kupolom Hale 1 Beogradskog sajma predstaviće se 28 automobilskih marki, sa pedesetak premijera, od kojih je najveći broj električnih i hibridnih vozila.

Organizatori sajma ističu da je ovo prva ovakva manifestacija u Evropi održana nakon pandemije.

„Ovo zaista jeste podvig, jer do pre samo tri meseca ovakav projekat je bio nemoguća misija. Međutim, mi smo krajem prošle godine promenili koncept manifestacije. Do sada su sjamovi imali jak komercijalni efekat, bilo je dosta prodaje automobila, a ove godine to neće biti slučaj. Dodali smo prefiks „eko“ jer su tema ekološki napredna vozila“, rekao je projekt menadžer Beogradskog sajma Zoran Lupšić.

Naglasio je da domaća publika ima prilike da vidi električne i hibridne modele čija prodaja još uvek nije počela, pa je sajam jedinstvena prilika da se posetioci upoznaju s njima.

Lupšić je naveo da je organizacija sajma uspela zahvaljujući podršci Asocijacije uvoznika vozila i delova.

„Imamo i jedan novi brend, to je čuveni britanski MG koji je u kineskom vlasništvu i koji proizvodi i predstavlja isključivo električne automobile“, najavio je Lupšić.

Paralelno sa „ĐOR BG ECO CAR SHOW 07“, u Hali 4 održava se i 14. salon motocikala, kvadova i sličnih vozila „Motopashion“.

Ljubitelji starih vozila će u Hali 3 moći da vide izložbu oldtajmera, a u okolnim manjim halama predstaviće se proizvođači delova i opreme.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.