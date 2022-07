Ambasadorka Srbije u Londonu: Boris Džonson pada zbog ekonomske krize

Ambasadorka Srbije u Velikoj Britaniji Aleksandra Joksimović, ocenila je danas da je razlog duboke krize vlade britanskog premijera Borisa Džonsona veliki pad životnog standarda građana.

„Cene energenata su naglo skočile, benzin je 1,91 funta a dizela 1,99 funti po litru, računi za struju i gas u aprilu su povećani za 54 odsto, uz najavu da će u oktobru biti novo poskupljenje od 27 procenata. To je povećanje do oko 700 funti godišnje po domaćinstvu. Inflacija je u aprilu bila devet odsto sa prognozom centralne banke od 11 procenata do kraja godine“, rekla je Joksimovićeva za Tanjug.

(Tanjug)

Pratite Krstaricu i preko mobilne aplikacije za Android i iPhone.