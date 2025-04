Argentinski predsednik u poseti Trampu da pokaže da je on najbliži saveznik Amerike

Argentinski predsednik Havijer Milei je u poseti američkom predsedniku Donaldu Trampu na njegovom imanju Mar-a-Lago na Floridi gde treba da dobije nagradu zbog svoje politike i, kako se nada, da razgovara s Trampom.

Ako se sastanu, to će biti već četvrti put od Trampove pobede u novembru prošle godine, dok se Milei koji je uveo sveobuhvatni program štednje da bi popravio krahirajuću ekonomiju Argentine, nudi kao jedan od najjačih Trampovih saveznika.

Ostaje da se vidi da li Mileov čvrst savez sa Trampom zaista može pomoći Argentini koja je pogođena dugotrajnom krizom. Ranije ove godine, Milei je povukao Argentinu iz Svetske zdravstvene organizacije pošto su SAD najavile da će i one to uraditi.

Milei je pretio da će napustiti Pariski klimatski sporazum pošto je Tramp to učinio.

Zabranio je tretmane za promenu pola za maloletnike nakon što je Tramp zabranio transrodnim sportistima da učestvuju u ženskim sportovima.

„On ima poseban odnos sa Trampom koji je bio dobar za njega u političkom smislu, ali on to mora da prevede u ekonomski dobitak za zemlju“, rekao je Marselo Garsija, direktor za Ameriku u njujorškoj konsultantskoj kući za geopolitički rizik Horizon Engage. „Nije mu to još uspelo.“

Dok su američki partneri i rivali podjednako kritikovali nove Trampove carine, Milei se slikao pored pored slike Trampa, pokazujući da je veliki podržavalac američkog predsednika. Milej je nastojao da pomiri Trampovo uvođenje carina sa sopstvenom radikalnom libertarijanskom ideologijom i podrškom slobodnoj trgovini.

„Ne verujemo da je ovo napad na slobodnu trgovinu, upravo suprotno“, rekao je portparol Mileja, Manuel Adorni, o Trampovoj najavi. „Ne vidim zašto bi trebalo biti toliko zabrinuto oko ovoga“, dodao je on.

Argentina je za svoju robu koju izvozi u SAD dobila minimalnu američku carinu od 10 odsto. Zvaničnici su to označili kao jedinstven preferencijalni tretman.

U Vašingtonu, argentinski ministar spoljnih poslova Gerardo Vertejn je u četvrtak imao, kako je rekao, „veoma produktivne“ sastanke sa američkim trgovinskim pregovaračem Džejmisonom Grirom i ministrom trgovine Hauardom Lutnikom, navodeći da Argentina pregovara o sporazumu o slobodnoj trgovini sa SAD.

Milei je u Mar-a-Lagu pohvalio napredak ka sporazuumu. Ali daleko važnije za argentinskog lidera je paket pomoći od 20 milijardi dolara sa MMF. Preko potrebna pomoć bi pomogla Mileiju da održi svoje ambiciozne ekonomske reforme putu dok raste pritisak na sve manje devizne rezerve njegove države.

Zajam od MMF-a nije još finalizovan, a pregovarači se prepiru oko pristupa Argentini novcu unapred jer je decenijama neplatiša koji već duguje 44 milijarde dolara MMF-u.

Upravo u tom kontekstu u sredu je Milei, u pratnji svog ministra privrede, došao u SAD, najvećeg aktera Fonda. On je novinarima rekao da očekuje „neformalni sastanak“ sa Trampom, koji je tokom svog prvog mandata pomogao Argentini da obezbedi veliki zajam od 56 milijardi dolara 2018.

Ali u petak na društvenim mrežama argentinskog predsednika koji je pravio selfije sa fanovima na crvenom tepihu Mar-a-Laga, nije bila i njegova fotografija s Trampom koju dugo očekuje.

Iz kabineta Mijeija nisu rekli ništa o sastanku s Trampom.

Tramp je u Mar-a-Lagu u Palm Biču od četvrtka, ali ni Bela kuća nije saopštila da li su se on i Milei sreli.

Glavne argentinske novine citirale su anonimne zvaničnike koji su rekli da se njih dvojica u stvari nisu nikada srela.

(Beta)

