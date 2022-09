Beograd ima preduslove za organizovanje EKSPO 2027.

BEOGRAD – Predsednik Izvršnog odbora Međunarodnog biroa za izložbe (BIE) Alan Berže, koji sa delegacijom BIE od ponedeljka boravi u glavnom gradu Srbije, izjavio je da postoje preduslovi da kandidatura Beograda za organizaciju izložbe EKSPO 2027 bude dozvoljena kao izuzetna.

„Proteklih dana smo u Beogradu imali konstruktivne sastanke vezano za kandidaturu srpske prestonice da organizuje sprecijalizovanu izložbu EKSPO 2027 i mogu da kažem da postoje preduslovi da kandidatura Beograda bude dozvoljena kao izuzetna“, izjavio je Berže na konferenciji za novinare, na kojoj su govorili ministar finansija Siniša Mali, ministarka trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjana Matić i

generalni sekretar BIE Dimitri Kerkences.

Berže je rekao da Biro ima metodologiju za proveru kandidata a njen deo je slanje misije poput ove, koja je u Beogradu od ponedeljka a odlazi sutra.

„Njen zadatak nije da presudi oko davanja kandidature već da napravi izveštaj i oceni održivost projekta, odnosno kaže da li su ispunjeni preduslovi i da kada se na proleće sledeće godine bude glasalo, delegati mogu da glasaju na osnovu dosijea koji je proveren“, rekao je Berže.

Ministar finansija Siniša Mali naveo je da će ukoliko Beograd dobije kandidaturu direktni i indirektni finansijski efekat toga iznositi 1,1 milijardu evra.

„Od posetilaca, odnosno prodatih karata i sponzora mogli bismo da prihodujemo 600 miliona evra a ostalih 500 miliona da dobijemo kroz turizam i ugostiteljstvo“, istakao je Mali i dodao da bi Beograd mogao da očekuje 2,6 miliona posetilaca iz više od 100 zemalja.

Prema njegovim rečima, dobijanje organizacije ove specijalizovane izložbe bi mnogo značilo ne samo za Srbiju nego i za ceo region u čijem delu kroz Otvoreni Balkan nema granica niti čekanja na prelazima.

„Proteklih nekoliko dana smo iskoristili da delegaciji iz Pariza pokažemo sve adute i razloge zbog kojih mislimo da Beograd i Srbija treba da budu domaćini jednog ovakvog prestižnog događaja. Za nas bi to bio vrhunac svih reformi i svih napora da od Srbije koja je bila na ivici bankrota 2012. napravimo modernu i snažnu ekonomiju“, rekao je Mali.

Naveo je da je poslednja izložba ovog tipa u regionu jugoistočne Evrope održana 1991. godine u Plovdivu, u Bugarskoj, tako da Beograd ima priliku da nakon više od tri decenije dovede EXPO u region jugoistočne Evrope.

Naveo je da se Beograd pokazao dobrim organizatorom, jer je bio organizator Fajnal fora, Evropskog prvenstva u vaterpolu, Svetskog prvenstva u boksu, prošle godine je bio domaćin Samita nesvrstanih u Beogradu, a u toku je i Svetsko prvenstvo u rvanju.

Dodao je da je Srbija i finansijski spremna da bude domaćin izložbe.

Prema rečima ministarke trgovine, turizma i telekomunikacija Tatjane Matić, Beograd je favorit za dobijanje organizacije ove manifestacije.

Ona je navela da Beograd i Srbija ostvaruju odlične rezultate u oblasti turizma.

„Lane smo imali rekordan devizni priliv a ove godine ćemo imati još ušpešniju godinu. Već sada imamo rast deviznog priliva i on za prvih sedam meseci iznosi 969 miliona evra a imali smo više od 2,6 miliona posetilaca koji su ostvarili više od 8,6 miliona noćenja“, rekla je Matić.

Kada je o Beogradu reč, dodala je da je glavni grad zabeležio porast dolazaka stranih turista od 104 odsto.

Generalni sekretar BIE Dimitri Kerkences je naglasio da je u slučaju Beograda reč o originalnoj kandidaturi koja za temu ima igru, sport i muziku, i da je druga bitna činjenica vezana za ovu kandidaturu to što je ona važna za ceo region.

„Ovo bi bio prvi specijalizovani Ekspo u ovom regionu i on se uklapa u ono što grad Beograd i Srbija žele da postignu u ovoj deceniji“, naglasio je Kerkences.

Na pitanje Tanjuga da li su posetili i druge gradove kandidate i koje su prednosti Beograda u odnosu na njih, Alan Berže je rekao da su osim Beograda posetili gradove na Tajlandu i u Argentini, ali da sada ne mogu da govore o komparativnim prednostima, ali da ono što karakteriše kandidaturu Beograda jeste njena originalnost, budući da se zasniva na igri, muzici i sportu.

Predlog Srbije jeste da se specijalizovana izložba „BEOGRAD EXPO 2027/ EXPO BELGRADE 2027″, sa temom „Igra(j) za čovečanstvo – sport i muzika za sve“/“Play for Humanity – Sport and Music for All“, održi u Beogradu od 15. maja do 15. avgusta 2027. godine.

Osim Srbije, kandidaturu za domaćina Specijalizovane izložbe predali su država Blumington (Minesota, SAD) sa temom „Healthy People, Healthy Planet: Wellneš and Well Being for All“, Puket (Tajland) pod temom „Future of Life: Living in Harmony, Sharing Prosperity“, Malaga (Španija) sa temom „The Urban Era: Towards the Sustainable City“ i San Karlos de Bariloče (Argentina).

(Tanjug)

